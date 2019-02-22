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Dünya

İsrail askerleri Gazze sınırında bir çocuğu şehit etti

Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahale eden İsrail askerleri 15 yaşındaki bir çocuğu şehit etti.

Moustafa Maged Haboosh,Zeynep Hilal Karyağdı  | 22.02.2019
İsrail askerleri Gazze sınırında bir çocuğu şehit etti

Gazze

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 15 yaşındaki bir çocuk şehit oldu, 41 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen gösteriler sırasında göğsünden yaraladığı Yusuf Said Hüseyin ed-Daye'nin (15) şehit olduğunu belirtti.

Kudra ayrıca gösterilerde 41 kişinin yaralandığını aktardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan beri süren bu gösterilere müdahalesinde 230'un üzerinde Filistinli şehit oldu.

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