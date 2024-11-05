İsrail askerleri, Batı Şeria'da kuşattıkları evde bir Filistinliyi öldürdü
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas kentinde 1 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.
İstanbul
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri gece boyunca pek çok noktaya baskın düzenledi. Baskınların adresi, Tubas, Kalkilya ve Kabatiya oldu.
Askerler, Tubas kentinin güneyindeki Tammun kasabasında bir evi kuşatarak "Energa" tanksavar silahıyla bombaladı. Askerlerin evin çevresinden çekilmesinin ardından sağlık ekipleri evin içinden parçalanmış ve kimliği tespit edilemeyen bir Filistinlinin cesedini çıkardı.
İsrail güçleri ayrıca Tubas'ın güneyindeki El-Faria Mülteci Kampına paletli buldozerler ve çok sayıda askeri devriye aracıyla baskın düzenledi. Ana cadde üzerinde konuşlanan askerler buldozerlerle caddeyi ve altyapıyı tahrip etti. Askerler kamp içindeki bazı evleri de basarak sokak aralarında gelişigüzel ateş açtı.
Kalkilya kentinde de El-Vad Caddesi ile El-Merec ve Hıllet Nevfel bölgeleri ile bazı evlere baskınlar düzenlendi.
Cenin'in güneyindeki Kabatiya kasabasına baskın düzenleyen askerler, kasabanın giriş çıkışlarını kapattı, evlerde arama yaptı ve buldozerlerle altyapıyı tahrip etti.
İsrail ordusunun Batı Şeria'da bir aracı hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli öldü
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Cenin kentinin güneyinde Eş-Şüheda Meydanı'nda Filistinlilere ait bir aracı hedef aldı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail güçlerinin söz konusu saldırısında 2 kişinin öldüğü kaydedildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik saldırılarda artış yaşanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.