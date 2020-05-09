Euro
7.66
Dolar
7.10
BIST 100
98,667.45
Altın
1,702.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı düzenlenen gösteriye müdahalede iki Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı.

Esat Fırat   | 09.05.2020
İsrail askerleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi yaraladı

Kudüs

Filistin Halk Direniş Komiteleri Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek amacıyla gösteri düzenlediğini belirtti.

İsrail güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile plastik mermi kullandığını, Filistinlilerin ise askerlere taşla karşılık verdiğini dile getiren Iştivi, iki Filistinli göstericinin, İsrail askerlerinin plastik mermileriyle yaralandığını kaydetti.

Iştivi, çok sayıda göstericinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Kazakistan'a tıbbi yardım
Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 310'a yükseldi
Almanya'da Kovid-19 tedirleri protesto edildi
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 89 bin 480'e ulaştı
DSÖ spor etkinliği düzenlerken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı

Benzer haberler

İsrail askerleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi yaraladı

Gazze'de 'İsrail'le kültürel normalleşme' protesto edildi

ABD, Sina Yarımadası'ndaki askerlerini çekmeyi değerlendiriyor

Batı Şeria'da Kovid-19'a rağmen Ayrım Duvarı'na karşı halk direnişi aktifleştirilecek

Batı Şeria'da Kovid-19'a rağmen Ayrım Duvarı'na karşı halk direnişi aktifleştirilecek
İsrail'den ABD'nin Sina'daki askeri varlığına vurgu

İsrail'den ABD'nin Sina'daki askeri varlığına vurgu
BM Filistinli mülteciler için acil 93 milyon dolar destek çağrısı yaptı

BM Filistinli mülteciler için acil 93 milyon dolar destek çağrısı yaptı