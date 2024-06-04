Dolar
32.58
Euro
35.44
Altın
2,329.20
ETH/USDT
3,764.50
BTC/USDT
68,913.00
BIST 100
10,478.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan SF-260D tipi eğitim uçağı kaza kırıma uğradı. Olay yerinden yayındayız CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte en az 22 Filistinliyi daha gözaltına almasıyla 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 25'e çıktı.

Qais Omar Darwesh Omar, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
İsrail askerleri Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı

Ramallah

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte en az 22 Filistinliyi daha gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü ifade edildi.

Son 24 saatte İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah, Beytüllahim, Nablus, Tubas, Eriha ile Kudüs'te aralarında eski tutukluların da bulunduğu 22 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının en az 9 bin 25'e yükseldiği belirtildi.

Söz konusu istatistik, 7 Ekim'den bu yana süren gözaltılar ve daha sonra serbest bırakılanları kapsıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 527 Filistinli hayatını kaybetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli'de tersanedeki gemide çıkan yangında yaralanan 4 personel hastaneye kaldırıldı
İTÜ, uluslararası insan kaynakları yönetimi alanında yüksek lisans programı açtı
Bahçelievler'de balkonunun sıvaları dökülen 5 katlı bina tedbiren boşaltıldı
AYM, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı hükümlerini iptal etti
Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddet karşısındaki kararlı mücadelemizde tek bir vaka bile bizim için çok fazla

Benzer haberler

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Uluslararası hukuk her koşulda herkese eşit bir şekilde uygulanmalı

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Uluslararası hukuk her koşulda herkese eşit bir şekilde uygulanmalı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 10 günde 647 Filistinli öldü

Belçika'daki Brüksel Özgür Üniversitesinin çalışanları İsrail'le ilişkilerin kesilmesini istedi

İsrail askerleri Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı
AB Konseyi Başkanı Michel, von der Leyen'in İsrail tutumundan hoşnut değil

AB Konseyi Başkanı Michel, von der Leyen'in İsrail tutumundan hoşnut değil
Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet