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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistinli göstericiler arasında çıkan olaylarda 17 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Mahmut Geldi   | 12.04.2022
İsrail askerleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi yaraladı

Ramallah

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerm kentindeki Haduri Üniversitesinde İsrail askerleri ile Filistinli göstericiler arasında çıkan olaylarda 51 Filistinliye ilkyardım müdahalesinde bulunulduğu belirtildi.

İsrail askerlerinin müdahalesinde 2'si gerçek mermiyle vurulmuş olmak üzere 17 Filistinlinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 34 kişinin de gaz bombası sebebiyle boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi.

Bu arada görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Haduri Üniversitesi öğrencilerine gerçek ve plastik mermilerin yanı sıra gaz bombası kullanarak müdahale etti.

Ramazan ayının başından bu yana İsrail güçleri ile Filistinliler arasında gerginlikler yaşanıyor.

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