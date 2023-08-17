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Dünya

İsrail: ABD, Almanya’ya “Arrow 3” hava savunma sisteminin tedarikini onayladı

İsrail Savunma Bakanlığı, Almanya’ya "Arrow 3" hava ve füze savunma sistemi temininin ABD tarafından onaylandığını duyurdu.

Mücahit Aydemir  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
İsrail: ABD, Almanya’ya “Arrow 3” hava savunma sisteminin tedarikini onayladı

Quds

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD hükümeti Almanya'nın Arrow 3 füze savunma sistemini İsrail'den tedarik etmesi için Tel Aviv’in sunduğu talebi onayladı.

Washinton'un onayı ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a bildirildi.

İsrail’in en büyük savunma anlaşması

Açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığı, Alman Federal Savunma Bakanlığı ve İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi arasında 3,5 milyar dolarlık tarihi bir anlaşma imzalanacağı aktarıldı.

Bakanlık, bunun İsrail'in şimdiye kadarki en büyük savunma anlaşması olacağını belirtti.

ABD hükümetinin onayının alınması üzerine İsrail ve Almanya Savunma Bakanlıklarından üst düzey yetkililerin katılımıyla, anlaşmanın başlangıcını teşkil eden 600 milyon dolarlık Taahhüt Mektubu imzalamak için tören düzenleneceği ifade edildi.

Nihai sözleşmenin ise iki ülkenin parlamentolarının onayının ardından 2023'ün sonuna kadar imzalanmaya hazır olacağı kaydedildi.

"Her Yahudi için anlamlı bir anlaşma"

Açıklamada sözlerine yer verilen Savunma Bakanı Gallant, İsrail tarihinin en büyüğü olan bu savunma anlaşmasından gurur duyduğunu belirterek, “Bu, İsrail'in güç birikimine ve ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir karardır. Almanya'nın İsrail'in savunma imkanlarını elde etmesi her Yahudi için özellikle anlamlıdır.” ifadelerini kullandı.

İsrailli ve Alman yetkililer, İsrail-ABD ortak yapımı Arrow 3 sistemlerinin temini için Eylül 2022 ve Nisan 2023’te bir araya gelmişti.

İsrail Savunma Bakanlığı, ABD Füze Savunma Ajansı ve İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi işbirliğinde geliştirdiği ve balistik füzeleri engellemek için tasarladığı Arrow 3’ün, “türünün dünyadaki en gelişmiş sistemlerinden biri” olduğunu belirtiyor.






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