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Dünya

İspanyol uydusu fırlatışından 8 dakika sonra uzayda kayboldu

Dünyayı gözlemlemek için fırlatılan "İngenio" adlı İspanyol uydusunun gökyüzünde kaybolduğu bildirildi.

Şenhan Bolelli   | 17.11.2020
İspanyol uydusu fırlatışından 8 dakika sonra uzayda kayboldu

Madrid

Uydunun fırlatılmasından sorumlu olan Fransız şirketi Arianspace, İngenio'yu yörüngeye sokmakla görevli Vega roketinin kalkışından 8 dakika sonra cihazın yörüngesinde bir sapma tespit edildiğini ve uzayda kaybolduğunu duyurdu.

Roketin, Güney Amerika'da bulunan Fransız Guyanası'ndaki Kuru Uzay Üssü'nden TSİ 16.52'de fırlatıldığı kaydedildi.

Arianspace yetkilileri, ilk bilgilere göre uydunun kaybolmasına insan hatasının neden olduğunu düşündüklerini belirterek, Avrupa Uzay Ajansı ile birlikte bir araştırma komisyonu oluşturulacağı bilgisini paylaştı.

Olayla ilgili Twitter hesabından mesaj yayımlayan Arianspace Yönetim Kurulu Başkanı Stephane İsrael de "Müşterilerimize, en derin üzüntülerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

Diğer yandan İspanyol basınında yer alan haberlerde, İngenio'nun 200 milyon avroluk bir proje olduğu belirtildi.

Temmuz ayında, bu kez Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir uydunun da Vega roketinin motorlarının birinde meydana gelen arızadan dolayı kaybolduğu hatırlatıldı.

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