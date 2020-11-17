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Dünya

Suudi Arabistan: OPEC+ küresel petrol piyasasındaki gelişmelere göre kararlar almalı

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman, OPEC ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun küresel petrol piyasasındaki gelişmelere göre kararlar almak için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Mohammad Farid Mahmoud Abdullah,Muhammed Semiz   | 17.11.2020
Suudi Arabistan: OPEC+ küresel petrol piyasasındaki gelişmelere göre kararlar almalı

İstanbul

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun küresel petrol piyasasındaki gelişmelere göre kararlar almak için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

OPEC'in Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Bin Selman, OPEC + Üretim Kontrol Komitesi'nin sanal ortamda gerçekleştirilen toplantısına katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada Bin Selman, yakın dönemde küresel petrol piyasasının özellikle Çin ve Hindistan'ın temsil ettiği Asya piyasalarındaki talepte toparlanma yaşandığını belirterek, OPEC+ grubunun küresel petrol piyasasındaki gelişmeler doğrultusunda kararlar almak için harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak da OPEC+ grubunun çabaları sayesinde ham petrol piyasasında sağlanan göreli istikrara işaret ederek, ülkesinin OPEC+ grubunun aldığı kararlara bağlı olduğunu dile getirdi.

Küresel petrol piyasaları, bugünkü toplantıdan ham petrol fiyatlarını istikrara kavuşturmak amacıyla üretim kesintisi anlaşmasının ikinci aşamasının uzatılması kararı çıkmasını bekliyor.

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