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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İspanyol edebiyatçılar ortak bildiriyle İsrail'in Gazze'deki katliamını kınadı

İspanya'da çocuk ve gençlere ilişkin kitaplar yazan 400'den fazla edebiyatçı ortak bir bildiri yayımlayarak, İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınadı ve lanetledi.

Şenhan Bolelli  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
İspanyol edebiyatçılar ortak bildiriyle İsrail'in Gazze'deki katliamını kınadı

Madrid

Aralarında İspanya'da ulusal edebiyat ödülü sahibi Emilio Urberuaga ve Ricardo Gomez gibi isimlerin de olduğu 400'den fazla edebiyatçının bildirisinde, "Binlerce çocuk ve sivilin katledilmesine sessiz kalarak ortak olmak istemiyoruz. Gazze Şeridi'nde işlenen katliamı kınıyor ve lanetliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Gazze'deki çocuk cinayetlerinin "siperlerde veya kışlalarda değil, evlerde, okullarda, sokaklarda ve hastanelerde" işlendiği belirtilen bildiride, "Çocuk öldürmenin hiçbir mazereti yok, çünkü çocuklar savaşçı değildir." vurgusu yapıldı.

Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi ve uluslararası toplumun İsrail'e baskı yapması çağrısı yapılan bildiride, şunlar kaydedildi:

"İsrail, sivil binaları bombalayarak ve Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaşmasını engelleyerek, uluslararası hukuku defalarca ihlal etmektedir. Bu, hayal ettiğimiz, istediğimiz bir dünya değil. Bu acımasız eylemlerin, gezegenin hiçbir yerinde asla olmamasını umut ediyoruz."

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