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Dünya

İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'ndan Tenerife'de orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Salih Okuroğlu  | 20.08.2023 - Güncelleme : 20.08.2023
İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Ankara

Tenerife Valisi Rosa Davila, yaptığı basın açıklamasında, gecenin çok zor geçtiğini ancak itfaiye ekiplerinin çalışmaları sayesinde sonuçların olumlu olduğunu belirtti.

Düne kadar 8 bin hektardan fazla ormanın yandığını dile getiren Davila, bugün bu rakamın daha fazla olacağını kaydetti.

Davila, daha önce 26 bin olarak açıklanan tahliye edilen kişi sayısını 12 bin olarak güncelledi.

Kanarya Adaları Acil Servisleri, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, itfaiye ekiplerinin öngörülenden iyi hava koşullarında daha rahat çalışabildiklerini kaydetti.

Yetkililer, geceleri serinleyen hava koşullarının, itfaiye ekiplerinin son 5 gündür kontrolden çıkan yangını kontrol altına alma konusunda ilerleme kaydetmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Yangın tehdidi altındaki 19 kasaba bölgesinde hava kalitesinin iyi olmadığını bildiren yetkililer, halkı mümkün olduğunca evde kalmaya, dışarı çıkmaları durumunda ise maske takmaya çağırdı.

Çalışmalar kapsamında 400'den fazla itfaiye personeli ve askerin yanı sıra 23 helikopter ve uçağın yangın bölgesine gönderildiği kaydediliyor.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemine (EFFIS) göre İspanya, 75 bin hektarlık alanla bu yıl şimdiye kadar orman yangınlarından etkilenen AB ülkeleri listesinin başında, İtalya ve Yunanistan'ın önünde yer alıyor.

Kanarya Adaları Meclis Üyesi Candelaria Delgado, dün, yerel yayın kuruluşu RTVC'ye yaptığı açıklamada, Tenerife'de yangınlar nedeniyle toplamda 26 bin kişinin tahliye edildiğini bildirmişti.

Yangının, Ada'nın kuzeyindeki kasabalara su getiren bir kanalda da ciddi hasara yol açması nedeniyle bazı bölgelerde su kesintileri yaşanırken halka suyu "tasarruflu kullanmaları" çağrısı yapılmıştı.

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