Dolar
35.77
Euro
37.25
Altın
2,758.07
ETH/USDT
3,116.90
BTC/USDT
102,242.00
BIST 100
10,104.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting ve futbolcu Michel Vlap, De Grolsch Veste Stadı’nda Beşiktaş ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan ve Azerbaycan Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanlarını kabul etti
logo
Dünya

İspanya'da taksiciler artan sigorta poliçelerine karşı Madrid'de eylem yaptı

İspanya'da araç sigorta poliçelerindeki artışa karşı çıkan taksiciler, başkent Madrid'de trafiği durdurma eylemi yaptı.

Şenhan Bolelli  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
İspanya'da taksiciler artan sigorta poliçelerine karşı Madrid'de eylem yaptı Fotoğraf: Şenhan Bolelli/AA

Madrid

Katalonya, Bask, Valensiya, Endülüs gibi İspanya'nın farklı bölgelerinden gelerek Madrid merkezinde buluşan taksiciler, kent merkezinde trafiği bloke etti.

Ulaştırma Bakanlığı binasından Ekonomi Bakanlığı binasına kadar olan Castellana Bulvarı'ndaki alanı tamamen araçlarıyla dolduran taksiciler, araç sigorta poliçelerindeki artış oranının Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile sınırlı tutulması çağrısında bulundu.

Araçlarının üzerine sigorta poliçelerinin fotoğraflarını, "Artık yeter" ve "Bu poliçeler bir hırsızlık" yazılı kağıtları yapıştıran taksiciler, fiyat artışlarını karşılayamadıklarını ve geçim sıkıntısı yaşadıklarını savundu.

İspanya Ulusal Taksiciler Derneği (Antaxi) Başkanı Julio Sanz, gazetecilere, "Sigorta şirketleri araç sigorta poliçelerini yenilemek için yıllık 7 bin avrodan fazla para istiyor. Bu tahammül edilebilecek bir durum değil. Taksi sektörü ciddi tehlikede. Bu rakamlar sektörün devamlılığına imkan vermiyor. Taksiciler çaresiz durumda." dedi.

Sanz, "Hükümet, bizi haksız yere cezalandıran bu uygulamaya karşı harekete geçmeli. Bizi, VTC'lerle (dijital ulaşım uygulamaları) aynı torbaya koymamalılar." çağrısında bulundu.

Eyleme katılmak için yaklaşık 750 kilometre uzaklıktaki Mayorka adasından Madrid'e gelen Balear Adaları Taksiciler Derneği Başkanı Gabriel Moragues de AA muhabirine, "Sigorta poliçe masraflarımız neredeyse yüzde 200, 300 arttı. Ayrıca birçok sigorta şirketi şoförleri sigortalamak istemiyor. Bu durum artık taksi hizmeti verilmesini engelleyecek boyuta ulaştı. Hükümetin müdahale etmesi gerek. 'Bize ucuz fiyat verin' demiyoruz, rekabet etmemizi sağlasınlar yeter." diye konuştu.

Taksiciler çözüm sunulana kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek
Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan arasında Ankara Bildirisi imzalandı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, TUSAŞ'ı ziyaret etti
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mağarada teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Bakan Fidan: Asya ile Avrupa arasında en güvenilir güzergah Orta Asya-Hazar Denizi-Güney Kafkasya ve Türkiye'dir

Benzer haberler

İspanya'da taksiciler artan sigorta poliçelerine karşı Madrid'de eylem yaptı

İspanya'da taksiciler artan sigorta poliçelerine karşı Madrid'de eylem yaptı

ABD'de Trump'ın görevini devralmasıyla Avrupa, birlikte hareket ederek dik durmaya çalışacak

İspanya'da kayak merkezinde telesiyej kazasında en az 30 kişi yaralandı

Real Madrid, ABD'li basketbolcu Dennis Smith Jr'ı kadrosuna kattı

Real Madrid, ABD'li basketbolcu Dennis Smith Jr'ı kadrosuna kattı
Afrika'dan Avrupa'ya kaçak göç yolu üzerindeki durak: Saint-Louis

Afrika'dan Avrupa'ya kaçak göç yolu üzerindeki durak: Saint-Louis
İspanya'nın 2024'te 94 milyon turisti ağırladığı açıklandı

İspanya'nın 2024'te 94 milyon turisti ağırladığı açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet