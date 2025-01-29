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Dünya

Gazze'ye insani yardım ulaştıracak "14. İyilik Gemisi" Mısır'daki Ariş Limanı'nda

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Mersin Limanı'ndan yola çıkan ve Gazze'ye insani yardım taşıyan geminin Mısır'ın Ariş Limanı'na ulaştığını duyurdu.

İbrahim Khazen, Hamdi Yıldız  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
Gazze'ye insani yardım ulaştıracak "14. İyilik Gemisi" Mısır'daki Ariş Limanı'nda

Kahire

Büyükelçilik, Türkiye'den gönderilen yardımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ateşkesin ilanından sonra Gazze'ye insani yardım faaliyetlerinin büyük ivme kazandığı vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin insani yardım çalışmaları çerçevesinde "Akdeniz" isimli "14. İyilik Gemisinin" Mısır'ın Ariş Limanı'na ulaştığı belirtildi.

Ariş'e ulaşan gemiyi, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısırlı liman yetkilileri ve Mısır Kızılay temsilcileri karşıladı.

Açıklamada, ikinci yardım gemisinin de 2 Şubat Pazar günü Mısır'a ulaşacağı kaydedildi.

Geminin dün Mersin'den yola çıktığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulunmuştu:

"14. insani yardım gemimiz; 10 bin 460 çadır, 14 bin 350 battaniye, 20 wc/duş kabini, 300 jeneratör olmak üzere toplam 871 ton insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştıracak.

Dün olduğu gibi bugün de mazlum ve mağdurların yanında olmaya, aziz milletimizin yardım elini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız."

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