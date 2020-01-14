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Dünya

İspanya'da petrokimya endüstrisi bölgesinde patlama

İspanya'nın Tarragona kentindeki bir petrokimya şirketinde meydana gelen patlamada 1 kişinin öldüğü, 6 yaralı ve 1 kayıp olduğu bildirildi.

Şenhan Bolelli   | 14.01.2020
İspanya'da petrokimya endüstrisi bölgesinde patlama

Madrid

İspanya'nın doğusundaki Tarragona kentindeki petrokimya endüstri bölgesinde meydana gelen patlamada 1 kişinin öldüğü, 1 işçinin kaybolduğu, 6 işçinin de yaralandığı bildirildi.

Sivil Koruma kurumundan verilen bilgilerde, patlamanın etkisiyle çevredeki bir binanın yıkıldığı, enkaz altında kalan bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

La Canonja adlı petrokimya şirketinde meydana gelen patlamanın olduğu bölgeye giden Katalonya Özerk Hükümeti İçişleri Bakanı Miquel Buch da ölen kişinin dışında 1 işçinin kayıp olduğunu ayrıca 2'si ağır 6 işçinin de yaralı bulunduğunu söyledi.

Buch, patlama sonrası çıkan yangının itfaiye ekiplerince bu gece söndürülmesini beklediklerini kaydetti.

Tarragona'nın bağlı olduğu Katalonya özerk yönetimi tarafından bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil yardım ekibi gönderildi.

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra da çalışmaları yerinde takip etmek için Tarragona'ya gitti.

Patlamanın gerçekleştiği şirketin, İspanya'da polimer üretimi için kullanılan, yılda 140 bin ton üretim kapasitesine sahip etilen oksit işleyen tek endüstri olduğu belirtildi.

Patlamanın ardından "Acil Durum" ilan eden Sivil Koruma, bölge halkına tedbir amaçlı sokağa çıkmamaları, kapalı alanda durmaları, kapı ve pencereleri kapatma çağrısı yaptı. Yetkililer, havada toksik madde tespit edilmediğini açıkladı.

Bölge yaklaşık bir saat araç trafiğine kapatılıp, tekrar açıldı.

İtfaiye ekipleri, güçlü olan ve kilometrelerce uzaklıktan alevlerin göründüğü patlamaya, ilk belirlemelere göre fabrikanın farklı yerlerinde çıkan diğer küçük çaplı yangınların neden olduğunu söyledi.


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