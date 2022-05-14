Dolar
15.48
Euro
16.11
Altın
1,811.85
ETH/USDT
1,970.10
BTC/USDT
28,885.00
BIST 100
2,419.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İspanya'da 'monarşi mi cumhuriyet mi' sorusuyla halk oylaması yapıldı

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da, resmi geçerliliği olmamasına rağmen ilk kez ülke genelinde "monarşi mi yoksa cumhuriyet mi?" sorusuyla halk oylaması yapıldı.

Şenhan Bolelli   | 14.05.2022
İspanya'da 'monarşi mi cumhuriyet mi' sorusuyla halk oylaması yapıldı Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

İspanya'da koalisyon hükümetinin küçük ortağı aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakının iki partisi Birleşik Sol (IU) ve Podemos tarafından desteklenen halk oylaması için tüm büyük şehirlerdeki park ve meydanlara 725 oy kullanma masası kuruldu.

Halk oylamasını organize eden platformdan yapılan açıklamalarda, hiçbir bağlayıcılığı olmasa da halkın "monarşi mi yoksa cumhuriyet rejimiyle mi" yönetilmek istediğine karar vermesinin önünün açılabilmesi için bir girişim başlatmanın hedeflendiği belirtildi.

Oylamanın 10.00-15.00 saatlerinde yapıldığı ancak bazı yerlerde 19.00'a kadar uzatıldığı, Arjantin, Uruguay ve Dominik Cumhuriyeti ile bazı Avrupa ülkelerinde de oy kullanıldığı bildirildi.

Aşırı sağ görüşlü Vox partisinin, halk oylamasına izin verilmemesi için yaptığı başvurular ise kabul edilmedi.

İspanya'da Kraliyet Ailesi, güven krizi yaşadı

Diktatör Francisco Franco dönemi (1936-1975) sonrasında ilk kez ülke genelinde monarşi sistemine karşı halk oylaması yapılırken, 2018 ve 2019'da üniversitelerde veya Madrid'deki bazı küçük yerleşim yerlerinde benzer oylamalar olmuştu.

İspanya'da Ekim 2020'de yayımlanan bir ankette, İspanyolların yüzde 40,9'unun cumhuriyet rejimiyle yönetilmeyi tercih ettiği açıklanmıştı.

İspanya'da Kraliyet Ailesi, özellikle eski Kral Juan Carlos'a ait yolsuzluk iddiaları ve özel hayat skandalları nedeniyle ciddi bir güven krizi yaşadı.

Normal şartlarda 2020'de yapılması planlanan halk oylaması, Kovid-19 salgını sebebiyle bugüne ertelenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınının görüldüğü Kuzey Kore'de son 24 saatte 21 kişi daha öldü
Çin'de son 24 saatte 2 bin 72, Hong Kong'da 298 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
SGK, Kovid-19 salgınına 31 milyar lira ödedi
ABD Kovid-19 Koordinatöründen halkın virüse karşı savunmasız kalabileceği uyarısı

Benzer haberler

İspanya'da 'monarşi mi cumhuriyet mi' sorusuyla halk oylaması yapıldı

İspanya'da 'monarşi mi cumhuriyet mi' sorusuyla halk oylaması yapıldı

Bakan Çavuşoğlu: Ülkemizin DEAŞ dahil tüm terör örgütleriyle kararlı mücadelesini anlattık

Djokovic'i yenen 19 yaşındaki Alcaraz Madrid'te finalde

İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 vakalarındaki artış dikkati çekiyor

İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 vakalarındaki artış dikkati çekiyor
İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binadaki patlamada 1'i ağır 18 kişi yaralandı

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binadaki patlamada 1'i ağır 18 kişi yaralandı
İspanyol istihbaratı Katalan siyasetçileri Pegasus sistemiyle dinlediğini kabul etti

İspanyol istihbaratı Katalan siyasetçileri Pegasus sistemiyle dinlediğini kabul etti