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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 52 kişi öldü

İspanya'da Kovid-19'da tespit edilen toplam vaka sayısı 245 bin 268'e yükseldi.

Şenhan Bolelli   | 18.06.2020
İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 52 kişi öldü

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son bir haftada hayatlarını kaybedenlerin sayısının 52 olduğunu açıkladı.

Bakanlık, geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdürdüğü Kovid-19 salgınıyla ilgili haftalık ölü ve günlük vaka sayılarını güncelledi.

Kovid-19 kaynaklı toplam ölü sayısını 7 Haziran'dan bu yana 27 bin 136'da tutarak güncellemeyen Sağlık Bakanlığı, haftalık ölü sayısının 52 olduğunu bildirdi.

Bakanlık, dünkü verilerinde, son 7 günde Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısının 30 olduğunu açıklamıştı.

Ayrıca son 24 saatte 143 artan vaka sayısının, toplamda 245 bin 268'e yükseldiği bilgisi verildi.

Kovid-19'dan dolayı 21 Haziran'a kadar olağanüstü halin uygulanacağı İspanya'nın yüzde 75'i, kademeli normalleşme süreci kapsamında son aşamada bulunuyor.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1524'e çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 417 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 38 bin 89 olduğu bildirildi.

Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 10 olarak verildi.

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