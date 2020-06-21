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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 29 kişi öldü

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son bir haftada 29 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şenhan Bolelli   | 21.06.2020
İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 29 kişi öldü Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, dün 28 bin 322 olarak verdiği toplam ölü sayısını bugün bir artırarak 28 bin 323 olarak güncelledi.


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Açıklanan rakamlarda, son 7 günde 29 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin çoğunluğu Madrid (12), Castilla y Leon (6) ve Katalonya (3) özerk yönetimlerinde görüldü.

Ayrıca son 24 saatte 141 artan vaka sayısının, toplamda 246 bin 272'ye yükseldiği bilgisi verildi.

Diğer yandan Kovid-19'dan dolayı 98 gün süren olağanüstü halin (OHAL) bugün sona erdiği İspanya'da ülke genelinde "yeni normallik" süreci başladı.

Şehirler arası dolaşımın serbest bırakıldığı yeni normallikte, kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu ve en az 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralı devam ediyor.

İspanya, OHAL'in sona ermesiyle sınır komşusu Portekiz dışında tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerine de bugün sınırlarını açtı.

İspanya, Portekiz ve kademeli olarak üçüncü ülkelerden turist kabul etmeye 1 Temmuz'da başlayacak.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1530'a çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 292 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 39 bin 133 olduğu bildirildi.

Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 376 olarak verildi.


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