Euro
9.49
Dolar
7.81
BIST 100
1,330.87
Altın
1,835.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sakarya, Yeni Camii Kavşağı. Ankara, Kızılay Meydanı. Cevizlibağ, E5 Karayolu. İzmir, Karşıyaka Sahili.
logo
Dünya, Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 214 kişi öldü

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 214 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 bin 745 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Şenhan Bolelli   | 04.12.2020
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 214 kişi öldü

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya'da Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 214 arttı.

Bakanlık, son 7 günde 952 kişinin salgından öldüğünü ve toplam sayının 46 bin 252'ye çıktığını bildirdi.

Ayrıca dün 1 milyon 675 bin 902 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son 24 saatte 8 bin 745 artışla 1 milyon 684 bin 647'ye yükseldiği kaydedildi.

Hastanelerde 12 bin 552 Kovid-19 hastası tedavi görüyor, bunlardan 2 bin 371'i yoğun bakımda bulunuyor.

Ülke genelinde ekim ayında her 100 bin kişide 500'ün üzerinde olan Kovid-19 vaka sayısı, önlemlerle 231'e kadar düşürülse de halen yüksek risk düzeyinde.

Sağlık Bakanı Salvador İlla ve uzmanlar, Noel ve yılbaşı döneminde bu sayının yeniden artmasından endişe ediyor.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı sürüyor.

Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 79 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 935 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 803'e, toplam vaka sayısı da 312 bin 553'e çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan OHAL'in, mevcut yasalara göre en fazla 15 gün yürürlükte kalması nedeniyle mecliste bu akşam yapılacak oylamayla 23 Aralık'a kadar uzatılması öngörülüyor.

OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilerek halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor. Bakanlar Kurulunun yarın yapılacak toplantıda yeni tedbirler alabileceği belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini geçti
İtalya'da son 24 saatte 814 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 214 kişi öldü
DSÖ'den 'pandemi sonrası dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor' uyarısı

Benzer haberler

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 214 kişi öldü

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 214 kişi öldü

İspanya, iki yıl aradan sonra yeni devlet bütçesine sahip olacak

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 442 kişi öldü

İspanya'da Endülüs İslam dönemine ait Müslüman mezarları ortaya çıkarıldı

İspanya'da Endülüs İslam dönemine ait Müslüman mezarları ortaya çıkarıldı
AA ekibi, Madrid'deki sağlık çalışanlarının Kovid-19'a karşı zorlu mücadelesine tanıklık etti

AA ekibi, Madrid'deki sağlık çalışanlarının Kovid-19'a karşı zorlu mücadelesine tanıklık etti
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 337 kişi öldü

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 337 kişi öldü