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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 752'ye yükseldi

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 70 artarak 28 bin 752'ye çıktı.

Şenhan Bolelli   | 24.05.2020
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 752'ye yükseldi

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede, dün 48 olarak açıklanan Kovid-19 teşhisi konulan hastalardaki günlük ölüm sayısı bugün 70'e yükseldi.

Son 24 saatte en fazla can kaybının Katalonya (31) ve Madrid (21) özerk yönetimlerinde olduğu kaydedildi.

Buna rağmen, ülke genelinde günlük ölüm sayılarının bir haftadır 100'ün altında seyrettiği görüldü.

Ayrıca PCR testlerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 246 artarak 772'ye çıktı.

Kovid-19'un ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için 4 Mayıs'ta kademeli normalleşme sürecini başlatan hükümetin hafta içinde aldığı kararla yarından itibaren bazı kentlerde yeni seviyelere geçilecek.

Virüsün en fazla görüldüğü Madrid ve Barselona kentlerinin ilk aşamadan çıkacağı yeni süreçle birlikte ülke nüfusunun yüzde 53'ü ikinci, yüzde 47'si de üçüncü aşamaya geçmiş olacak.

Kamusal alanlarda maske kullanmanın zorunlu olduğu İspanya'da, yarından itibaren ülke genelinde en fazla 10 kişi olmak koşuluyla aile ve arkadaş toplanmalarına, tüm restoranların sadece teraslarını açarak yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul etmesine ve özerk yönetim sınırları içinde şehirler arası serbest dolaşıma izin verilecek.

Salgında en zor aşamanın geride kaldığını söyleyen Başbakanı Pedro Sanchez, buna rağmen İspanyollara tedbiri elden bırakmayarak sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyması çağrısında bulunuyor.

İspanya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü hal 7 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

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