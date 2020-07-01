Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
115,644.40
Altın
1,774.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 363'e çıktı

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son bir haftada 19 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şenhan Bolelli   | 01.07.2020
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 363'e çıktı

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, dün 28 bin 355 olarak verdiği toplam ölü sayısını bugün 8 artırarak 28 bin 363 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son 7 günde 19 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin çoğunluğunun Madrid (7) özerk yönetiminde olduğu görüldü.

Ayrıca son 24 saatte 149 artan vaka sayısının, toplamda 249 bin 659'a yükseldiği bildirildi.

Mevcut durumda 30 kadar yerde Kovid-19 vakalarında kısmi ikinci dalga görülürken, hepsinin kontrol altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Asturias bölgesi de iki haftadan fazla süredir yeni vakanın görülmediği tek bölge olarak öne çıktı.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgında ölenlerin toplam sayısının 1579'a çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 313 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 42 bin 454 olduğu bildirildi.

İyileşenlerin sayısı ise 27 bin 798 olarak verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 788'e yükseldi
Canlı-Sağlık Bakanı Koca: Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 363'e çıktı
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 906'ya çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 130 bini geçti

Benzer haberler

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 788'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 788'e yükseldi

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 363'e çıktı

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 107 kişi yaşamını yitirdi

Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle 49 kişi daha hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle 49 kişi daha hayatını kaybetti
Kuveyt ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Kuveyt ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti