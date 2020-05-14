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Dünya

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 321'e yükseldi

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 217 artarak 27 bin 321'e yükseldi.

Şenhan Bolelli   | 14.05.2020
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 321'e yükseldi

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 217 artarak 27 bin 321'e yükseldi. 

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