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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bin 489'a çıktı

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 517 artarak 17 bin 489'a çıktı.

Şenhan Bolelli   | 13.04.2020
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bin 489'a çıktı

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 517 artışla 17 bin 489'a çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 477 artışla toplamda 169 bin 496 oldu. Vaka sayısında dün açıklanan artış 4 bin 177 idi. Dün 619 olarak açıklanan günlük ölü sayısı ise bugün 517'ye geriledi. 

Ayrıca Kovid-19 hastalarından taburcu edilenlerin toplam sayısının 2 bin 336 artışla 64 bin 727'ye çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı 145 artışla 6 bin 423'e çıktı. Kentte vaka sayısı da 548 artışla toplamda 47 bin 146 olarak açıklandı.

Madrid'in ardından İspanya'da Kovid-19 nedeniyle en fazla ölümün görüldüğü Katalonya özerk yönetiminde hayatlarını kaybedenlerin sayısının 3 bin 538 (düne göre 96 artış) olduğu belirtildi. Katalonya'da toplam vaka sayısı 34 bin 726 oldu.

İspanya'da bazı sektörler bugün işbaşı yaptı

Öte yandan Kovid-19'a karşı mücadele için 26 Nisan'a kadar uzatılan olağanüstü halin kapsamı bugün itibariyle daraltıldı.

İki haftadır sektörlerin durma noktasına geldiği İspanya'da inşaat sektörü çalışanları, üretim odaklı KOBİ'ler ve küçük esnaf işbaşı yaptı.

Hükümetin talimatıyla, yerel saat ile 06.00 ila 09.00'da metro, banliyö trenleri ve merkez otobüs hatlarında halka ücretsiz maske dağıtıldı.


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