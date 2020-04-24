İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 524'e çıktı
İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 367 artışla 22 bin 524'e çıktı.
Madrid
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İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 367 artarak toplamda 22 bin 524'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.
Ülkede dün 440 olarak açıklanan günlük ölü sayısındaki artışın bugün 367'ye düştüğü görüldü.
Bu rakam 21 Mart'tan (324 ölü) bu yana Kovid-19 kaynaklı ölümlerde en düşük artış olarak dikkati çekti.
Bakanlık, salgından dolayı şimdiye kadar ölenlerin toplam sayısının 22 bin 524'e yükseldiğini bildirdi.
Ülkede vaka sayısı ise düne nazaran 6 bin 740 artışla toplamda 219 bin 764 oldu.
Kovid-19'u yenen hasta sayısının da 92 bin 355'e çıktığı açıklandı.
İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kovid-19'dan dolayı 14 Mart'ta başlattığı olağanüstü hali 9 Mayıs'a kadar uzatmıştı. İlk aşamada 14 yaş altı çocukların yanlarında bir aile üyesi olması şartıyla kısa süreliğine ve sadece evin 1 kilometre çevresinde sokağa çıkmasına izin veren hükümet, mayıs ortasından itibaren olağanüstü hali biraz daha gevşetmeyi planlıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.