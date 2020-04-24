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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 524'e çıktı

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 367 artışla 22 bin 524'e çıktı.

Şenhan Bolelli   | 24.04.2020
İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 524'e çıktı Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 367 artarak toplamda 22 bin 524'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede dün 440 olarak açıklanan günlük ölü sayısındaki artışın bugün 367'ye düştüğü görüldü.

Bu rakam 21 Mart'tan (324 ölü) bu yana Kovid-19 kaynaklı ölümlerde en düşük artış olarak dikkati çekti.

Bakanlık, salgından dolayı şimdiye kadar ölenlerin toplam sayısının 22 bin 524'e yükseldiğini bildirdi. 

Ülkede vaka sayısı ise düne nazaran 6 bin 740 artışla toplamda 219 bin 764 oldu.

Kovid-19'u yenen hasta sayısının da 92 bin 355'e çıktığı açıklandı.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kovid-19'dan dolayı 14 Mart'ta başlattığı olağanüstü hali 9 Mayıs'a kadar uzatmıştı. İlk aşamada 14 yaş altı çocukların yanlarında bir aile üyesi olması şartıyla kısa süreliğine ve sadece evin 1 kilometre çevresinde sokağa çıkmasına izin veren hükümet, mayıs ortasından itibaren olağanüstü hali biraz daha gevşetmeyi planlıyor.

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