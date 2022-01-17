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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19 vakaları ve hastane doluluk oranı en üst seviyeye ulaştı

İspanya'da salgının başlamasından bu yana Kovid-19 vakalarında ve hastanelerdeki dolulukta en yüksek rakamlar açıklandı.

Şenhan Bolelli   | 17.01.2022
İspanya'da Kovid-19 vakaları ve hastane doluluk oranı en üst seviyeye ulaştı Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, son 3 günde Kovid-19'da 331 bin 467 yeni vaka tespit edildiği ve 234 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Avrupa'da salgının en yoğun görüldüğü ülkelerden biri olan İspanya'da her 100 bin kişide tespit edilen ortalama vaka sayısının da, bu zamana kadarki en yüksek rakam olan 3 bin 398'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan hastanelerdeki Kovid-19 hasta sayısının da yaklaşık 19 bine çıkarak "en yüksek riskli" duruma geldiği ve Şubat 2021'den bu yana en yüksek orana ulaştığı kaydedildi.

Hastanelerdeki yatakların yüzde 15,13'ü Kovid-19 hastalarına ayrılırken, bu oran yoğun bakım ünitelerinde yüzde 23,8'e çıkıyor.

Ülkede 10 Ocak'ta başlayan yüz yüze eğitimde de sıkıntılar yaşandığı, çok sayıda öğrencinin çıkan vakalardan dolayı ev karantinasında olduğu ifade edildi.

İspanya'da salgının başlamasından bu yana 8 milyon 424 bin 503 vaka tespit edilirken, toplamda 90 bin 993 kişi öldü.

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İspanya'da Kovid-19 vakaları ve hastane doluluk oranı en üst seviyeye ulaştı
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