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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 268 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 268 artarak 24 bin 543'e çıktı.

Şenhan Bolelli   | 30.04.2020
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 268 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede dün 325 olarak açıklanan günlük ölü sayısı, bugün 268'e düştü. İstatistiklere göre, bununla 19 Mart'tan (228 ölü) bu yana Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda günlük en düşük ölüm sayısı kaydedildi.

Salgından ölenlerin toplam sayısı da 24 bin 543'e ulaştı.

PCR testlerine göre verilen toplam vaka sayısı ise son 24 saatte 816 artışla 213 bin 435'e çıktı.

Bunun, İspanya'da olağanüstü halin ilan edildiği 14 Mart'tan bu yana vaka sayısındaki en düşük artış olması dikkati çekti.

Son 24 saatte 3 bin 103 hasta daha iyileşerek sağlığına kavuşan vaka sayısı 112 bin 50 oldu.

Virüsün en yaygın görüldüğü Madrid'deki ölü sayısı 8 bin 176'ya, vaka sayısı da 61 bin 171'e ulaştı.

Bu arada, 2 Mayıs'tan itibaren bireysel olarak spor ve dolaşmak amacıyla sokağa çıkılmasına izin veren hükümet, olası bir yoğunluğu önlemek için vatandaşları, sosyal mesafe, maske takma, evin sadece 1 kilometre çevresinde kalma ve 1 saatten fazla sokakta durulmaması konularında uyardı.

Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında, 9 Mayıs'a kadar devam edecek olağanüstü halin, 24 Mayıs'a kadar uzatılması öngörülüyor.

İspanya, 4 Mayıs'tan itibaren "kademeli normalleşme" sürecine başlayacak.

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