Euro
7.77
Dolar
6.86
BIST 100
118,485.20
Altın
1,782.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle nüfusun sadece yüzde 5,2'sinde antikor tespit edildi

İspanya'da Sağlık Bakanlığının araştırmasına göre, Kovid-19 nedeniyle gelişen antikor, hastaların yüzde 14'ünde kısa zamanda kayboldu.

Şenhan Bolelli   | 06.07.2020
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle nüfusun sadece yüzde 5,2'sinde antikor tespit edildi Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 251 bin 789 vakanın tespit edildiği, 28 bin 388 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, nüfusun sadece yüzde 5,2'sinde antikor geliştiğini açıkladı.

Bakanlık, Kovid-19'un İspanya'daki gelişimine ilişkin 36 bin hanede 68 binden fazla kişiye 21'er gün arayla 3 aşamalı olarak yaptığı analizlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, ülke nüfusunun sadece yüzde 5,2'sinde Kovid-19 nedeniyle antikor tespit edilirken, aynı oranın sağlık çalışanlarında yüzde 10'a kadar yükselmesi dikkati çekti.

Ayrıca Kovid-19 geçiren hastaların yüzde 14'ünde ilk pozitif çıkan antikor testlerinin üçüncü ve son testte negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19'da ikinci dalga

İspanya genelinde mevcut durumda 47 yerde Kovid-19'da ikinci dalga tespit edildiği açıklandı.

Katalonya özerk yönetimine bağlı olan ve yaklaşık 200 binden fazla kişinin yaşadığı Segria ilçesinin Kovid-19'da ikinci dalga nedeniyle geçen hafta sonu karantinaya alınmasının ardından, ülkenin kuzeybatısındaki Galisya bölgesindeki A Marina ilçesinde de benzer bir karar alındı.

Yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı ve 14 belediyenin bağlı olduğu A Marina'da Kovid-19'da yeni vakaların artması nedeniyle cuma gününe kadar giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildiği, 2 binden fazla kişinin 10 günlük karantinaya alındığı bildirildi.

Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmanın, 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığı Segria ilçesinde ise son bir haftada vaka sayısının iki kat arttığı, sağlık çalışanlarının sayısının yetersiz kalması üzerine Katalonya genelinden yardım istendiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının yayınladığı bugünkü son verilere göre Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar 28 bin 388 kişi hayatını kaybetti, son 24 saatte 78 artışla toplam 251 bin 789 vaka tespit edildiği açıklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 869'a yükseldi
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle nüfusun sadece yüzde 5,2'sinde antikor tespit edildi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 236'ya çıktı
İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle spor salonları ve gece kulüpleri kapatılacak
Suudi Arabistan’da Kovid-19 nedeniyle bir günde 52 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 869'a yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 869'a yükseldi

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle nüfusun sadece yüzde 5,2'sinde antikor tespit edildi

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 236'ya çıktı

Kovid-19'u yenen Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan görevine döndü

Kovid-19'u yenen Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan görevine döndü
İran'da halk maske zorunluluğundan memnun

İran'da halk maske zorunluluğundan memnun
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 572 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 572 bini geçti