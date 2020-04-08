Euro
7.38
Dolar
6.78
BIST 100
92,577.45
Altın
1,650.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

İspanya'da koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 757 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 757 artarak 14 bin 555'e yükseldi.

Şenhan Bolelli   | 08.04.2020
İspanya'da koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 757 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

Madrid

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 757 artarak 14 bin 555'e yükseldi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi: Yardımlarından dolayı Türkiye ve Erdoğan'a minnettarız
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini geçti
'Camilerde cemaatle namaza verilen ara ramazan ayında da tedbirler devam ettiği müddetçe uygulanacak'
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüsle mücadelede ikinci ve daha zor aşama başlayacak

Benzer haberler

TBF'den mali denetim, lisans talimatı ve sözleşmelerle ilgili açıklama

TBF'den mali denetim, lisans talimatı ve sözleşmelerle ilgili açıklama

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini geçti

Bedensel engelli milli sporculardan 'evde kal' çağrısına destek

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüsle mücadelede ikinci ve daha zor aşama başlayacak

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüsle mücadelede ikinci ve daha zor aşama başlayacak
İspanya'da koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 757 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 757 kişi hayatını kaybetti
'Camilerde cemaatle namaza verilen ara ramazan ayında da tedbirler devam ettiği müddetçe uygulanacak'

'Camilerde cemaatle namaza verilen ara ramazan ayında da tedbirler devam ettiği müddetçe uygulanacak'