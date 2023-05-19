Dolar
19.81
Euro
21.42
Altın
1,960.90
ETH/USDT
1,814.30
BTC/USDT
26,933.00
BIST 100
4,501.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beykoz Spor Ormanı'nda “Gençlerle Yürüyüş” etkinliğinde konuşuyor
logo
Dünya

İspanya'da iki gündür devam eden orman yangınları nedeniyle 700 kişi tahliye edildi

İspanya'nın batısındaki Caceres kentinin kuzeyindeki Las Hurdes ve Sierra de Gata dağlık bölgelerinde iki gündür devam eden orman yangınlarından dolayı 700'den fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Şenhan Bolelli  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
İspanya'da iki gündür devam eden orman yangınları nedeniyle 700 kişi tahliye edildi Fotoğraf: Lorena Sopena/AA

Madrid

İspanya İçişleri Bakanlığından verilen bilgilerde, orman yangınının 2 bin 500 hektarlık alanı etkilediği belirtildi.

Henüz kontrol altına alınamayan yangının çevredeki üç yerleşim yerini tehdit ettiği, 700'den fazla kişinin tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildikleri; bazılarının Caceres'in Moraleja ilçesindeki spor salonlarına yerleştirildiği, bazılarının da yakınlarının yanlarında misafir edildiği kaydedildi.

Diğer yandan yangın söndürme çalışmalarına 165'i asker, 265'i itfaiyeci olmak üzere 500'e yakın kişinin katıldığı, havadan 14 uçak ve helikopterin de destek verdiği açıklandı.

Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle yayılan ve ikinci dereceden tehlike alarmı verilen yangından dolayı bazı yolların trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

İspanya 2022'de orman yangınlarında tarihinin en kötü yıllarından birini geçirmiş ve toplam 310 bin hektardan fazla alan yanmıştı.

Bu yıl da erken başlayan orman yangınlarından dolayı mart ayından bu yana 40 bin hektardan fazla alan kül oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mardin, Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı etkili oldu
Dışişleri'nden Yunanistan'da "Pontus" iddiaları kapsamında düzenlenen etkinliklere tepki
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK/KCK'lı terörist yakalandı
Bandırma Gemi Müzesi ziyaretçilerine "19 Mayıs" sürecini gösteriyor
Hatay'da 19 Mayıs coşkusu su altına taşındı

Benzer haberler

İspanya'da iki gündür devam eden orman yangınları nedeniyle 700 kişi tahliye edildi

İspanya'da iki gündür devam eden orman yangınları nedeniyle 700 kişi tahliye edildi

İspanya'da itfaiyeciler mecliste geciken yasal düzenlemeden dolayı Madrid'de gösteri yaptı

İspanya'da köylüler, kırsal yaşamın ve ekonominin korunması için Madrid'e yürüdü

İspanya'da kuraklıkla mücadele için 2,2 milyar avroluk paket açıklandı

İspanya'da kuraklıkla mücadele için 2,2 milyar avroluk paket açıklandı
İspanya'da "Altın Vize" uygulamasıyla son 10 yılda yabancılar 5 bin 419 emlak satın aldı

İspanya'da "Altın Vize" uygulamasıyla son 10 yılda yabancılar 5 bin 419 emlak satın aldı
Müslümanlığı seçen İspanyol akademisyenler üniversitelerde ayrımcılığa uğruyor

Müslümanlığı seçen İspanyol akademisyenler üniversitelerde ayrımcılığa uğruyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet