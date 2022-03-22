Dolar
14.85
Euro
16.40
Altın
1,914.59
ETH/USDT
3,007.90
BTC/USDT
42,804.00
BIST 100
2,183.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İspanya'da hükümetin teklifini reddeden taşımacılık sektöründeki grev büyüyor

İspanya'da tedarik sorununa neden olan ve 9. gününe giren taşımacılık sektöründeki greve katılım artıyor. Danone, 24 saat içinde grevin sonlandırılmaması halinde 4 süt ve 3 su fabrikasında faaliyetlerini geçici olarak durduracağını bildirdi.

Şenhan Bolelli   | 22.03.2022
İspanya'da hükümetin teklifini reddeden taşımacılık sektöründeki grev büyüyor Fotoğraf: Oscar J. Barroso/AA

Madrid

Hükümetin, akaryakıt fiyatlarındaki artışı hafifletmek için önerdiği 500 milyon avroluk yardımı reddeden Karayolu Taşımacılığı Ulusal Komitesi (CNTC), daha somut ve kalıcı yardımlar istediğini açıkladı.

Sektörde küçük bir grup olarak bilinen Taşımacılık Sektörünü Savunma Platformu tarafından, çalışma şartlarının düzeltilmesi, emeklilik haklarının genişletilmesi ve akaryakıttaki artışlardan yaşadıkları kayıpların karşılanması talepleriyle 14 Mart'ta başlatılan süresiz greve katılım her geçen gün artarken, daha büyük ölçekli sendikalar da bugünden itibaren iş bırakma kararı aldı.

İspanya Taşımacılık Dernekleri Ulusal Federasyonu (Fenadismer) da bünyesindeki 32 binden nakliye şirketi ve 50 binden fazla aracın greve gittiğini duyurdu.

Ülke genelinde trafiği yavaşlatma eylemleri yapan, mal akışını engelleyen kamyon ve tır şoförlerine zaman zaman polis müdahale ederken, grevin başından bu yana çıkan küçük çaplı olaylarda 50'den fazla kişi gözaltına alındı.

Diğer yandan taşımacılık sektöründeki grev en çok hayvancılık ve balıkçılık sektörünü etkiliyor.

Ülkede 2 binden fazla işçi çalıştıran Danone firması 24 saat içinde grevin sonlandırılmaması halinde 4 süt ve 3 su fabrikasında faaliyetlerini geçici olarak durduracağını bildirdi.

Otomobil satıcıları işverenler derneği Faconauto da grevden dolayı yedek parça sorununun büyüdüğünü, araç teslimatlarının uzadığını duyurdu.

Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanı Luis Planas, basına yaptığı açıklamada, tedarik riski yaratan grevi sonlandırmak için hükümetin sağlam bir teklif yaptığını savundu.

Planas, taşımacılık sektörü temsilcilerine "Ya bir köprü kurmalıyız ya da durum çok daha karışık bir hal alacak." mesajını gönderdi.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından etkinleştirilen kriz fonundan hafta başında İspanya'ya 64,5 milyon avro aktarıldığını ifade eden Planas, bunun çiftçiler ve balıkçılık sektörüne destek için kullanılacağını kaydetti.

Sol koalisyon hükümeti, ülkedeki iki büyük sendikasının henüz destek vermediği grevin arkasında aşırı sağcı grupların olduğunu öne sürüyor.

Başbakan Pedro Sanchez, 24-25 Mart'ta yapılacak Avrupa Birliği Konseyi toplantısının ardından 29 Mart'taki Bakanlar Kurulu toplantısında "Savaşın Ekonomik Sonuçlarına Ulusal Müdahale Planı" açıklayacaklarını söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyaz Saray 4. doz Kovid-19 aşılarını karşılamak için fon sıkıntısı yaşıyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 973 bine yaklaştı
Suudi Arabistan, yurt dışından gelenlere yönelik Kovid-19 kısıtlamalarını tamamen kaldırdı
Çin'de son 24 saatte 2 bin 338, Hong Kong'da 14 bin 68 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19 vakaları tüm illerde azaldı

Benzer haberler

İspanya'da hükümetin teklifini reddeden taşımacılık sektöründeki grev büyüyor

İspanya'da hükümetin teklifini reddeden taşımacılık sektöründeki grev büyüyor

İspanya'da çiftçiler meydanlara indi

İspanya'da 5. gününü dolduran taşımacılık sektörünün grevi büyüyor

AB, İspanya ve Çekya'da yoğun enerji tüketen şirketleri destekleme programlarını onayladı

AB, İspanya ve Çekya'da yoğun enerji tüketen şirketleri destekleme programlarını onayladı
ABD, İspanya'ya 950 milyon dolarlık helikopter satışına onay verdi

ABD, İspanya'ya 950 milyon dolarlık helikopter satışına onay verdi

İspanya hükümeti, Rusya'ya yaptırım kapsamında iki yat ve bir gemiye el koydu

İspanya hükümeti, Rusya'ya yaptırım kapsamında iki yat ve bir gemiye el koydu