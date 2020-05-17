Euro
7.45
Dolar
6.88
BIST 100
100,057.90
Altın
1,748.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İspanya'da hükümetin Kovid-19 politikasına karşı protestolar sürüyor

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aldığı kararları protesto etmek için yapılan gösteriler ülke geneline yayılarak devam ediyor.

Şenhan Bolelli   | 17.05.2020
İspanya'da hükümetin Kovid-19 politikasına karşı protestolar sürüyor Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İlk olarak bir hafta önce İspanya'nın başkenti Madrid'in bir mahallesinde başlayan protestolar, ardından Zaragoza, Logrono, Salamanca gibi diğer kentlere de yayıldı.

Ülke genelinde yerel saat ile 20.00'da sağlık çalışanlarını desteklemek için yapılan alkış eyleminden sonra 21.00'da bazı yerlerde hükümeti protesto etmek için balkonlara çıkan İspanyollar tencere ve tavalara vurarak çıkardıkları sesle tepkilerini duyurmaya çalışıyorlardı.

İspanya'da hükümet karşıtı gösteri

İspanya'nın başkenti Madrid'de hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını politikasını eleştiren vatandaşlar, gösteri düzenledi. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

Bu protestolarını sokağa taşıyan ve sağ görüşlü partilerin sempatizanlarının çoğunlukta olduğu gruplar, Kovid-19'a karşı yürüttüğü politikadan dolayı hükümeti eleştirerek, "istifa" sloganları atıyor.

İspanyol bayrakları taşıyan gruplar, hükümetin belirlediği kademeli normalleşme sürecini, olağanüstü halin devam etmesini ve Kovid-19'dan etkilenen ülke ekonomisiyle ilgili alınan önlemleri eleştiriyor. 

Diğer yandan İspanyol meclisinde 3. büyük siyasi parti konumundaki aşırı sağ görüşlü Vox partisinin çağrısıyla 23 Mayıs'ta tüm büyük kentlerde araç konvoylarıyla hükümet karşıtı gösteri yapılması bekleniyor.

Sol koalisyon hükümeti, Kovid-19'dan dolayı 14 Mart'ta ilan ettiği olağanüstü hali, dört aşama olarak belirlenen kademeli normalleşme sürecinin tüm ülkede tamamlanması öngörülen haziran ayı sonuna kadar uzatmak için önümüzdeki günlerde meclisin onayını isteyeceğini açıklamıştı.

İspanya'da açıklanan son verilere göre Kovid-19'dan şimdiye kadar 27 bin 650 kişi hayatını kaybederken, ülkede toplam vaka sayısı 231 bin 350'ye ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artıyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Tedbirlerle yaşamaya uzun bir süre daha devam edeceğiz
İspanya'da hükümetin Kovid-19 politikasına karşı protestolar sürüyor
Trump'ın Kovid-19 aşı ekibinin başına seçtiği Müslüman doktora yoğun ilgi

Benzer haberler

İspanya'da hükümetin Kovid-19 politikasına karşı protestolar sürüyor

İspanya'da hükümetin Kovid-19 politikasına karşı protestolar sürüyor

Fransa İçişleri Bakanı Castaner'den İspanya ve İtalya'ya 'Kovid-19' tepkisi

Falcao'dan, gol sevincinde Kovid-19 önlemine eleştiri

İspanya'da hükümet OHAL'i haziran sonuna kadar uzatmak istiyor

İspanya'da hükümet OHAL'i haziran sonuna kadar uzatmak istiyor
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 102 kişi öldü

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 102 kişi öldü
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 138 kişi öldü

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 138 kişi öldü