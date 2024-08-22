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Dünya

İspanya'da doğum sayısı son 10 yılda yüzde 25 azaldı

Nüfus artışının göçmenlere bağlı olduğu İspanya'da doğum sayısının son 10 yılda yüzde 25 azaldığı belirlendi.

Şenhan Bolelli  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
İspanya'da doğum sayısı son 10 yılda yüzde 25 azaldı

Madrid

İspanya İstatistik Enstitüsünün (INE) açıkladığı verilere göre, yılın ilk 6 ayında İspanya'da doğan bebek sayısı 156 bin 202 oldu ve 2014'ün aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 25'lik düşüş tespit edildi.

İstatistiklerde dikkati çeken diğer unsur, kadınlarda 40 yaş üstü hariç tüm yaş gruplarında doğum sayısında düşüşün görülmesi oldu.

Yılın ilk 6 ayında, 2014'ün aynı dönemiyle kıyaslandığında, doğumlarda 40-44 yaşta yüzde 5,4, 45-49 yaşta yüzde 76,7 ve 50 yaş üstünde yüzde 137 artış görüldü.

İspanya'da anne olma yaşının her geçen yıl daha da arttığı, ayrıca 2023'te doğan çocukların yüzde 40'ında annenin 35 yaş üstünde olduğu kaydedildi.

Uzmanlar, kadınların anne olma yaşındaki gecikmenin ekonomik ve sosyal faktörlerden kaynaklandığını ifade ediyor.

İspanya'da 2023 sonundaki resmi rakamlara göre, ülke nüfusu 48 milyon 592 bin 909 ile bir yıl öncesine kıyasla yüzde 1,06'lık artış göstermiş ve nüfusun yüzde 13,4'ünü yabancıların oluşturduğu bildirilmişti.

Ülkede nüfus artışındaki temel etkeni göçmenler oluşturuyor.

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