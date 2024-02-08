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Dünya

İspanya'da çiftçilerin 3 gündür devam eden protestolarında 19 kişi gözaltına alındı

İspanya Taşımacılar Konfederasyonu, çiftçilerin eylemlerinden ötürü günlük 35 milyon avroluk zarara uğradıklarını ileri sürdü.

Şenhan Bolelli  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
İspanya'da çiftçilerin 3 gündür devam eden protestolarında 19 kişi gözaltına alındı

Madrid

İspanya'da 3 gündür devam eden çiftçilerin yol kapatma eylemlerinde çıkan şiddet olaylarında 19 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İspanya İçişleri Bakanlığından verilen bilgilerde, sosyal medya hesaplarından mesajlaşarak 3 gündür ülke genelinde yollarda izinsiz eylemler yapan çiftçilerin, bazı yerlerde güvenlik görevlileriyle karşı karşıya geldiği belirtildi.

Çıkan şiddet olaylarında şimdiye kadar 19 kişinin gözaltına alındığı aktarılarak, ayrıca 4 bin 200 trafik ve 799 idari ceza kesildiği ifade edildi.

75 binden fazla kamyon etkilendi

İspanya Taşımacılar Konfederasyonundan (CETM) yapılan açıklamada da çiftçilerin eylemlerinin taşımacılık sektörüne verdiği günlük zararın yaklaşık 35 milyon avroyu bulduğu iddia edildi.

Eylemlerden ötürü İspanya'da 40'tan fazla otoyol ve ara yolun bloke edildiği, 75 binden fazla kamyonun etkilendiği belirtildi.

Fransa'daki çiftçilerin eylemlerinin ise şimdiye kadar İspanyol taşımacılara maliyetinin 120 milyon avroyu bulduğu öne sürüldü.

İspanya'da, hükümetin destek vaatlerine rağmen protestolarını sürdürme kararı alan çiftçiler, "AB tarım politikalarında esneklik yapılmasını, AB dışı ülkelerden gelen ürünlere kısıtlama ve daha sıkı denetim getirilmesini, kuraklık sorununa karşı yardımların artırılmasını, tarladan marketlere kadar olan gıda zinciri kontrolünün ve yasaların güçlendirilmesini ve çiftçilere yönelik sigorta haklarının genişletilmesini" talep ediyor.

Çiftçiler, 21 Şubat'ta başkent Madrid'de büyük bir gösteriye hazırlanıyor.

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