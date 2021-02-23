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Dünya

İspanya'da camiye saldırı

İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia bölgesinin San Javier ilçesindeki bir camiye 21 Şubat'ta sabaha karşı bir saldırı olduğu açıklandı. Saldırıda caminin bazı camları kırıldı ve kapısı hasar gördü.

Şenhan Bolelli   | 23.02.2021
İspanya'da camiye saldırı

Madrid

Polis kaynaklarından basına verilen bilgilerde, Arap Müslüman göçmenlerin yaşadığı San Francisco Mahallesi'ndeki camiye sabaha karşı saat 04.00 sularında yapılan saldırıda, caminin camlarına "İslam'a ölüm" ifadelerini yazan saldırganların daha sonra kullandıkları sprey kutusunu kapının önünde ateşe vererek patlattıkları açıklandı.

Patlamanın etkisiyle caminin bazı camlarının kırıldığı ve kapısında hasar meydana geldiği kaydedildi.

Bölgede yaşayan Müslümanlar, basına yaptıkları açıklamada, ilk defa böyle bir olayın yaşandığının altını çizerek, "Burada herkes birbirine çok saygılı, çok uyum içinde ve rahat bir yaşam sürüyor. Müslümanlar ve İspanyollar arasında asla bir sorun yaşanmadı." şeklinde konuştu.

Saldırı Müslüman toplum arasında bir endişe yaratmasına rağmen bunun münferit bir olay olduğunu kaydeden cami imamı İbrahim Roubi, "Barış içinde bir arada yaşama saldıranlar asla amaçlarına ulaşamayacaklar." dedi.

San Javier Belediyesinden de saldırıyı kınayan bir yazılı açıklama yapılarak, "Münferit bir olay olsa da, ciddi hasara yol açabilecek bu tür şiddet eylemlerini tamamıyla reddediyoruz. San Javier'i kültürler arası bir belediye haline dönüştüren, uyumu sağlayan ve belediyemizde ikamet eden İslam toplumu ile dayanışmamızı yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İspanya'da yaklaşık 2,1 milyon Müslüman yaşarken bunların 100 bin kadarı Murcia bölgesinde ikamet ediyor.

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