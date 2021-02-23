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Dünya

İngiltere'de işsizlik, yaklaşık son beş yılın en yüksek seviyesinde

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede 2020 yılının aralık ayında işsizlik oranının yüzde 5,1 seviyesine yükseldiği bildirildi. İşsizlik oranı böylece Mayıs 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Gökhan Kurtaran   | 23.02.2021
İngiltere'de işsizlik, yaklaşık son beş yılın en yüksek seviyesinde Fotoğraf: Julien Mattia/AA

Londra

ONS açıklamasında, şirketlerin kayıtlarında bordrolu olarak çalışan sayısının salgın öncesine kıyasla 726 bin azaldığı belirtildi.

Bu da İngiltere’de halen devam eden maaş destek programına rağmen salgın sürecinde istihdamın azaldığına işaret ediyor.

ONS açıklamasında ayrıca salgın döneminde işlerini kaybedenlerin yaklaşık 425 bininin 25 yaşın altındakiler olduğu kaydedildi.

İngiltere’de 2020 yılının son çeyreğinde toplam işsiz sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 454 bin artarak 1,74 milyona ulaştı.

İngiliz hükümeti hali hazırda yaklaşık 10 milyon kişinin faydalandığı maaş destek programını nisan ayının sonunda noktalamayı planlanıyor.

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