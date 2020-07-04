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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da bir ilçe Kovid-19'da ikinci dalga nedeniyle karantinaya alındı

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimine bağlı 200 binden fazla kişinin yaşadığı Segria ilçesi, yeni tip koronavirüs salgınında görülen ikinci dalga dolayısıyla karantinaya alındı.

Şenhan Bolelli   | 04.07.2020
İspanya'da bir ilçe Kovid-19'da ikinci dalga nedeniyle karantinaya alındı

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra, bugün yerel saat ile 16.00'dan (TSİ 17.00) itibaren ticari ve zaruri gerekçeler olmadıkça Segria bölgesinden giriş ve çıkışların yasaklandığını duyurdu.

Kontrollerin ve güvenli çıkışların sağlanması için bölgeye 250 kadar polisin sevk edildiği kaydedildi.

Kovid-19 vakalarında ciddi artışın görüldüğü Sergia'da salı gününden itibaren iş için evlerinden çıkacak kişilerin şirketlerinden belge almaları gerektiğini bildirildi. Ayrıca 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesine yasaklama getirildiği belirtildi.

Katalonya Özerk Hükümeti Sağlık Bakanı Alba Verges, basına verdiği bilgide, 22 Haziran'da 6 kişinin Kovid-19'dan yoğun bakıma alındığını bu sayının halen 21 olduğunu vurguladı.

Sergia'da vaka sayılarında yüksek artışlar gözlendiğini ifade eden Verges, harekete geçme zorunluluğu hissetmelerinden dolayı karantina kararı aldıklarını, vakalarda artışın bir süre daha devam edebileceğini söyledi.

Segria'nın bağlı olduğu Lleida kentinde de son 10 günde vaka sayılarının üç kat artmasından dolayı bir sahra hastanesi kuruldu. Salgının başlangıcından bu yana 4 bin 30 vakanın tespit edildiği Lleida'da, sadece 1 Temmuz'da 128 yeni vaka olduğu açıklanmıştı.

İspanya'da mevcut durumda 40'tan fazla yerde Kovid-19'da ikinci dalga görülürken, hükümet bunların kontrol altında tutulduğunu belirtiyor.

Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da dün açıklanan son verilere göre toplamda 28 bin 383 kişi salgından hayatını kaybederken, vaka sayısı 250 binin üzerinde bulunuyor.

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