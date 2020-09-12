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Dünya

İspanya'da aşırı sağ gruplar, hükümet karşıtı gösteri düzenledi

İspanya'da aşırı sağ görüşlü grupların sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla yaptığı çağrılarla başkent Madrid'de hükümet ve Başbakan Pedro Sanchez karşıtı gösteri düzenlendi.

Şenhan Bolelli   | 12.09.2020
İspanya'da aşırı sağ gruplar, hükümet karşıtı gösteri düzenledi Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

İspanya'da aşırı sağ gruplar, hükümet karşıtı gösteri düzenledi

İspanya'da aşırı sağ görüşlü grupların sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla yaptığı çağrılarla başkent Madrid'de hükümet ve Başbakan Pedro Sanchez karşıtı gösteri düzenlendi. "Pedro Sanchez İstifa Platformu" adlı grubun öncülüğünde organize edilen gösteriye katılan yaklaşık 20 bin kişi, hükümet karşıtı sloganlar atarak, "Sanchez İstifa" diye bağırdı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

İspanya'da, "Pedro Sanchez İstifa Platformu" adlı grubun öncülüğünde organize edilen gösteriye katılan yaklaşık 20 bin kişi, hükümet karşıtı sloganlar atarak, "Sanchez İstifa" diye bağırdı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Avrupa'da en yoğun görüldüğü ülke olan İspanya'da, sol koalisyon hükümetinin salgına karşı aldığı kararları eleştiren göstericiler, aynı zamanda hükümetin ekonomik krize karşı attığı adımları ve "manipülasyon yaptığı" iddiasıyla basını da protesto etti.

Gösteriye katılan Kovid-19 Mağduru Aileler Derneği üyeleri, hükümeti, Kovid-19'dan ölenlerin sayısını saklamakla suçlandı.

Bu arada kalabalık olmasına rağmen sosyal mesafeye uymayan göstericilerin, maske takma konusunda da hassasiyet göstermediği gözlendi.

Yoğun güvenlik önlemi alan polis de herhangi bir uyarıda bulunmadı.

Madrid'deki gösteri, ocak ayında kurulan sol koalisyon hükümeti karşıtı ilk büyük eylem olması açısından dikkati çekti.

İspanya'da cuma günü açıklanan son resmi verilere göre Kovid-19'da toplam vaka sayısı 566 bin 326'ya, ölenlerin sayısı da 29 bin 747'ye çıktı.

Günlük vaka artışının 10 binin üzerine çıktığı ülkede yeni vakaların 3'te 1'i Madrid'de tespit ediliyor.

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