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Dünya

Şeyh İkrime Sabri'den, Mescid-i Aksa için strateji geliştirme çağrısı

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı müdafaa için strateji geliştirilmesi çağrısı yaptı.

Gülşen Topçu   | 12.09.2020
Şeyh İkrime Sabri'den, Mescid-i Aksa için strateji geliştirme çağrısı

Gazze

Gazze'deki Filistinli Gazeteciler Forumu'nun düzenlediği sanal toplantıya katılan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, "Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı İsrail işgaline karşı müdafaa etmek için ortak bir strateji geliştirmek zorundayız." dedi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik mükerrer ihlallerinin, buradaki mevcut statüyü değiştirmeyi amaçladığını belirten Sabri, "İsrail, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bahanesiyle Mescid-i Aksa'daki Müslümanların sayısını azaltmayı istiyor." diye konuştu.

Tüm Müslümanların yaş ve sayı sınırlaması olmaksızın Mescid-i Aksa'da namaz kılma hakkı olduğunu belirten Sabri, Arap ve İslam dünyasının liderlerine, Kudüs halkına uygulanan uzaklaştırma politikasından vazgeçmesi için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Sabri, İsrail'in Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma politikasının yasa dışı, ibadet özgürlüğüne aykırı ve haksız bir politika olduğunu vurguladı.

Yahudi yerleşimciler, İsrail polisinin koruması altında 2003'ten bu yana Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor.

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