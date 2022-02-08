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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da açık alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kovid-19'da artan vaka sayıları nedeniyle 24 Aralık 2021'den bu yana uygulanan açık alanda maske takma zorunluluğunun 10 Şubat Perşembe gününden itibaren kaldırılacağını bildirdi.

Şenhan Bolelli   | 08.02.2022
İspanya'da açık alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı

Madrid

İspanya Hükümet Sözcüsü İsabel Rodriguez, Bakanlar Kurulu'nun haftalık olağan toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rodriguez, "Aşılama ve dikkat edilmesi gereken sosyal önlemler sayesinde gelecek perşembe gününden itibaren açık alanlarda maskesiz dolaşılabilecektir. Kapalı alanlarda ise maske takma zorunluluğu sürecek." dedi.

Salgın döneminde ilk kez öğrencilerin okul bahçesinde maske kullanma zorunluluğunun da kaldırıldığını duyuran Rodriguez, öğrencilerin sınıflarda maske takmaya devam edeceğini belirtti.

Son 2 haftadır azalma gözlemleniyor

İspanya'da ilk olarak 26 Haziran 2021'de kaldırılan açık alanda maske kullanma zorunluluğu artan vaka ve ölümler nedeniyle 24 Aralık 2021'de tekrar uygulanmaya başlamıştı.

Ülkede son 2 haftadır vaka sayılarında ve hastanelerdeki doluluk oranlarında azalma gözlemlenirken, son verilere göre her 100 bin kişide tespit edilen ortalama Kovid-19 vaka sayısı 1997'ye (3 binlerden) geriledi.

Kovid-19'da halen günlük vaka sayıları 75 binin, ölü sayıları da 180'in üzerinde olsa da özerk bölgelere göre değişen önlemler gevşetiliyor.

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