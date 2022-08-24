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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İspanya, Ukrayna'ya yeni askeri malzeme gönderme kararı aldı

İspanya, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya askeri malzeme yardımını iki katına çıkartarak, yeni füzesavar batarya, zırhlı araç, mühimmat ve eğitimci gönderme kararı aldı.

Şenhan Bolelli   | 24.08.2022
İspanya, Ukrayna'ya yeni askeri malzeme gönderme kararı aldı

Madrid

İspanya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "NATO, AB ve Ukrayna Destek Temas Grubu ile her zaman koordinasyon içinde hareket edildiği ve buna devam edileceği" belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın 31. Bağımsızlık Günü ile Rusya ile savaşının 6. ayına denk gelen yardım kararı kapsamında bu ülkeye füzesavar batarya, zırhlı araç, mühimmat ve eğitimci göndereceği ayrıca kış ekipmanı ve giysi yardımları da yapacağı kaydedildi.

Hükümetin "Savaşın başından bu yana Ukrayna halkının meşru savunması için malzeme gönderme taahhüdünü yerine getirdiği" vurgulanan açıklamada, Rusya'nın işgali karşısında Ukrayna halkının özgürlük ve barış mücadelesine destek verildiği ifade edildi.

Ukrayna'ya eylül ayında gönderilecek söz konusu yeni yardımın içinde, 2,5 milyon avroluk bin ton mazot, hazır durumdaki TOA APC M-113 araçları, uçaksavar savunma bataryası ve füzeleri, kış için 30 bin adet üniforma, 15 bin 600 ceket, 15 bin açık hava kıyafeti ve birkaç bin ek giysinin yer aldığı bildirildi.

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