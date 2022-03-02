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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

İspanya Ukrayna'ya askeri malzeme gönderecek

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya'nın "Ukrayna direnişi için askeri saldırı malzemesi" göndereceğini belirterek "Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz, NATO'nun da asker göndermesi öngörülmüyor." diye konuştu.

Şenhan Bolelli   | 02.03.2022
İspanya Ukrayna'ya askeri malzeme gönderecek

Madrid

Sanchez, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin İspanya'nın aldığı tavırla ilgili meclis genel kurulunu bilgilendirdi.

İspanya'nın "Ukrayna direnişi için askeri saldırı malzemesi" göndereceğini açıklayan Sanchez, "Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz, NATO'nun da asker göndermesi öngörülmüyor." diye konuştu.

Pedro Sanchez, savaşın İspanyol ekonomisini olumsuz etkileyeceğinin bilinmesi gerektiğini belirterek, "Alınan tedbirler ve gelecekte alınacak tedbirlerin bir bedeli olacak ve fedakarlık gerektirecek. İspanya'nın Rusya'ya ihracatı, Ukrayna'dan ithalatı ve Rus turistlerin gelişi etkilenecek. Arz güvenliği garanti altına alınmasına rağmen doğal gaz ve ham petrol fiyatlarında önemli bir artış olacağı için en önemli etki de enerji piyasalarında görülecek. Ukraynalıların özgürlükleri ve canlarıyla ödediklerini, Avrupa fedakarlıkla ödemek zorundadır." dedi.

Sanchez, Ukrayna'daki savaşın etkisini azaltmak için Avrupa Birliğinin mali kurallarını askıya almasını talep etti.

Öte yandan İspanya'da 3. büyük siyasi parti konumunda bulunan aşırı sağ görüşlü Vox'un lideri Santiago Abascal, sol koalisyon hükümetinin dış politikasını eleştirerek, Başbakan Sanchez'in istifasını istedi.

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