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Dünya

İspanya, Türkiye ile yapılacak zirvenin "çok başarılı geçmesini" bekliyor

İspanya hükümeti, Türkiye ile yarın yapılacak 8. hükümetler arası zirvenin, mevcut ilişkileri çok daha yakınlaştırmasını ve "çok başarılı geçmesini" bekliyor.

Şenhan Bolelli  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
İspanya, Türkiye ile yapılacak zirvenin "çok başarılı geçmesini" bekliyor

Madrid

İspanya Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilerde, Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya'dan Başbakan Pedro Sanchez'in başkanlığında yapılacak zirvenin gerek siyasi ve diplomatik gerek ekonomik ilişkileri en üst seviyeye taşıyacağı vurgulandı.

İki ülkenin "çok önemli ve sağlam ikili ilişkilere sahip olduğunu, Türkiye ve AB'nin pozitif gündemli ajandasını devam ettirdiğini" ifade eden Başbakanlık kaynakları, şu değerlendirmede bulundu:

"İspanya, bu tip üst düzey hükümetler arası zirveyi sınırlı sayıda ülkeyle yapıyor ve Türkiye de bunlardan biri. Zirve için Türkiye'den 6, İspanya'dan da 8 bakan katılacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 150'den fazla iş insanı eşlik edecek. İspanya bu kadar geniş kapsamlı ikili zirveye çok uzun zaman sonra ilk defa şahit olacak. Çok başarılı bir zirve geçmesini bekliyoruz."

"Türkiye bölgesinde stratejik bir aktör, Ukrayna-Rusya Savaşı ile İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için çok yoğun bir diplomasi yürütüyor." diyen kaynaklar, "İspanya'nın Filistin devletini tanıması, Türkiye ve diğer bölge ülkelerde çok büyük değer gördü. Bu yüzden bölgesel ve uluslararası işbirliklerine çok büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Zirve sonrasında bakanlıklar ve devlet kurumları arasında 13 ikili anlaşma veya moratoryum imzalanacağı öğrenilirken, bunlarda 4'ünün ticari, 2'sinin enerji ve çevre, 2'sinin bilimsel işbirliği, geri kalanlarının da iş, kültür, spor, deniz taşımacılığı ve sosyal hizmetlerle ilgili olacağı bilgisi alındı.

İki ülke arasında 2021'de yapılan son zirvede alınan "kapsamlı ortaklık" kararını "sürdürülebilir kılan ve derinleştiren ortak açıklama yapılacağına" işaret eden Başbakanlık kaynakları, "hem siyasi hem ekonomik alanda somut sonuçların alınacağının" altını çizdi.

20 milyar avroluk ikili ticaret hacmi için yeni hedef 25 milyar avro olacak

Diğer yandan zirveyle bağlantılı olarak yapılacak iş forumunun da iki ülke arasındaki ilişkileri perçinleyeceği ve yeni kapılar açacağı bildirildi.

Kaynaklar, "BBVA'nın genel merkezinde yapılacak iş forumuna Türkiye'den 150 kadar şirketin temsilcisi katılıyor. Bu inanılmaz bir sayı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Sanchez'in açılış konuşmasını yapacağı forumda çok farklı sektörlerde ikili ve ortak görüşmeler yapılacak. Ayrıca savunma ve güvenlik sanayisi ile ilgili özel bir ayrı toplantı yapılacak." vurgusunu yaptı.

İspanya ile Türkiye arasındaki mevcut ikili ticaret hacminin 18 milyar avro civarında olduğu, 2021'de konulan 20 milyar avroluk hedefe çok yaklaşıldığını kaydeden İspanyol yetkililer, "Burada ikili ticaret hacmi için yeni hedef 25 milyar avroya çıkarılacak. Her iki ülke de ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek için halen çok büyük kapasite olduğunun farkında. Kısa ve orta vadede somut sonuçların çıkacağı bir forum olacağına güvenimiz tam." diye konuştu.

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