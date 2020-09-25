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Dünya, Koronavirüs

İspanya, son 24 saatte Kovid-19 vakalarında 12 bin 272 artış açıkladı

İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 vakalarında 12 bin 272 artışla artışla toplam vaka sayısı 716 bin 481'e yükseldi, hayatını kaybedenlerin sayısı isi 31 bin 232'ye çıktı.

Şenhan Bolelli   | 25.09.2020
İspanya, son 24 saatte Kovid-19 vakalarında 12 bin 272 artış açıkladı

Madrid

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son 24 saatte 12 bin 272 artış tespit edildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı, dün 704 bin 209 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 12 bin 272 artışla 716 bin 481 olarak güncelledi.

Ülkede mevcut durumda Kovid-19'dan dolayı 11 bin 6 kişinin hastanede tedavi gördüğü ve bunlardan 1465'inin yoğun bakımda olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca son 7 günde Kovid-19'dan 475 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 31 bin 232'ye çıktığı kaydedildi.

Ülkedeki yeni vakaların yaklaşık 3'te 1'i Madrid'de tespit edilirken, burayı Aragon, Endülüs, Bask ve Navarra özerk bölgeleri takip etti.

Salgına karşı önlemlerin artırıldığı İspanya'da 86 belediyede karantina veya serbest dolaşıma kısıtlama uygulanıyor.

6,5 milyon nüfuslu Madrid özerk bölgesinde 1 milyon kişiyi etkileyecek şekilde serbest dolaşıma kısıtlama getirilirken, Sağlık Bakanlığı salgının kontrol altına alınması için Madrid yerel yönetimine "genel karantina" kararı almasını tavsiye etti.

Portekiz'deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 899 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1936 olurken, vaka sayısı da 72 bin 55'e çıktı.

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