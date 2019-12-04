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Dünya

İspanya NATO'nun Türkiye'deki füze savunma misyonunda varlığını sürdürecek

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye'deki NATO füze savunma misyonundaki varlığını sürdürmeye devam edeceklerini açıkladı.

Şenhan Bolelli   | 04.12.2019
İspanya NATO'nun Türkiye'deki füze savunma misyonunda varlığını sürdürecek Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

NATO Zirvesi'ne katılan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya'nın, Türkiye'deki NATO füze savunma misyonundaki varlığını sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.

İspanya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, NATO toplantısı sırasında Sanchez'in, İspanya'nın Türkiye'deki füze savunma sistemini 2020 yılında sürdürme vaadinin diğer NATO üyesi ülkeler tarafından da "kabul gördüğü" bildirildi.

Suriye'den Türkiye'ye yönelik saldırı tehdidi kapsamında NATO'nun Türkiye'yi koruma çabalarını desteklemek üzere Adana'da konuşlandırılan füze savunma sistemiyle ilgili misyonu, İspanya, 2015'te Hollanda'dan devralmıştı.

İspanya Savunma Bakanlığı, 4 yıldır sürdürdüğü Adana'daki misyonu son olarak 2019 sonuna kadar uzatma kararı almıştı.


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