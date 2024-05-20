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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İspanya mahkemesi, İsrail'i "soykırımla" suçlayan Podemos liderine dava açılmasını reddetti

İspanya'da muhalefetteki Podemos partisinin lideri Ione Belarra hakkında, İsrail'i Gazze'de Filistinlilere karşı "soykırım yapmakla" suçlayan ifadelerinden dolayı dava açılması talebi, Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.

Şenhan Bolelli  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
İspanya mahkemesi, İsrail'i "soykırımla" suçlayan Podemos liderine dava açılmasını reddetti

Madrid

"Orta Doğu İçin İletişim ve Eylem" adlı İsrail yanlısı bir sivil toplum örgütü tarafından, gerek 2030 Ajandası Bakanı olduğu dönemde (2021-2023) gerekse Podemos lideri olarak birçok kez İsrail'i "soykırımla" suçlayan Belarra'ya karşı yapılan suç duyurusu ve dava açma girişimi başarısız oldu.

Suç duyurusu ve dava açma talebini değerlendiren Yüksek Mahkeme, Belarra'nın "kamusal ve demokratik bir tartışma kapsamında konuştuğunu, sadece İsrail hükümetini hedef aldıkları için Yahudi karşıtı olarak tanımlanamayacak sözlerinin ifade özgürlüğü tarafından korunduğunu ve cezai bir yaptırımı olmayacağını" duyurdu.

Filistin'e destek veren ve İsrail'i en sert eleştiren İspanya'daki siyasetçilerden biri olan Belarra, bu zamana kadar yaptığı birçok açıklamada, "İsrail, planlı bir soykırım yapıyor", "Soykırım sona ermeli", "İsrail devleti onlarca yıldır Filistin'de apartheid ve işgal politikası uyguluyor" ifadelerini kullanmıştı.

Diğer yandan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmasıyla ilgili bugün X hesabından açıklama yapan Belarra, "Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, Netanyahu hakkında yakalama emri çıkarılmasını talep ediyor. Bu soykırımın durdurulması için İsrail'e karşı her türlü baskı tedbirinin alınması acildir. Artık diplomatik ilişkileri sonlandıralım ve hemen silah ambargosu uygulayalım." ifadelerini kullandı.




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