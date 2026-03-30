Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İspanya, İran'a yönelik saldırılara katılan ABD uçaklarına hava sahasını kapattı

İspanya hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katılan ABD uçaklarına hava sahasını kapatma kararı verdi.

Şenhan Bolelli  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
İspanya, İran'a yönelik saldırılara katılan ABD uçaklarına hava sahasını kapattı

Madrid

İlk El Pais gazetesinde çıkan daha sonra İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Savunma Bakanlığı kaynaklarına doğrulatarak verdiği haberde, daha önce ABD uçaklarının Rota (Cadiz) ve Moron de la Frontera (Sevilya) deniz ve hava üslerini kullanmasını yasaklayan İspanya hükümetinin ayrıca Avrupa ülkelerinde konuşlanmış ABD uçaklarına İspanyol hava sahasını kapattığı belirtildi.

Haberde, "savaşa hayır" duruşunda kararlılık gösteren İspanya hükümetinin, hava sahasını ABD savaş uçaklarına kapatarak yeni bir adım attığı ifade edildi.

El Pais gazetesinin haberinde, İspanya hükümetinin kararının ardından ABD yönetiminin Madrid ile istişarede bulunarak Moron de la Frontera'ya B-52 ve B-1 bombardıman uçakları konuşlandırma planından vazgeçtiği ileri sürüldü.

Haberde, İspanya'nın hava sahasını kapatma kararının tek istisnasının acil durumlar olduğu, bu koşullarda ABD uçaklarının geçişine veya inişine izin verileceği iddia edildi.

Ayrıca, ABD uçaklarının İran'dan geri dönüşlerinde İspanya hava sahasına girmeden, Cebelitarık Boğazı'ndan (İngiltere'ye bağlı) geçtikleri belirtildi.

İspanya'nın Rota ve Moron de la Frontera deniz ve hava üslerinin kullanımına izin vermeyi reddetmesi, iki ülke arasındaki kriz yaratmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, birçok kez İspanya'yı eleştirmiş ve ticari ilişkileri kesmekle tehdit etmişti.

