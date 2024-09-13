İspanya Başbakanı Sanchez, Temas Grubu toplantısına katılan bakanları kabul etti
Madrid
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği’nin oluşturduğu Temas Grubu'nun toplantısı için Madrid'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bazı Avrupa ve Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla üst düzey temsilcileri, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından kabul edildi.
İspanya'nın başkenti Madrid'deki kabulde Dışişleri Bakanı Fidan'ın yanı sıra Filistin, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Slovenya, Norveç, İspanya'nın dışişleri bakanları, Katar Devlet Bakanı Muhammed Bin Abdulaziz Al Khulaifi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, İTT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile Bahreyn, Nijerya ve İrlanda'dan üst düzey temsilciler yer aldı.
Temas Grubu toplantısı için Madrid'e gelen dışişleri bakanları ve üst düzey temsilciler, kabulün ardından "Santa Cruz Sarayı" olarak adlandırılan İspanya Dışişleri Bakanlığı binasına geçecek.
Buradaki "İki Devletli Çözümün Uygulanması İçin" başlıklı toplantıda Filistin ile İsrail arasında iki devletin tanındığı çözümün etkin kılınmasını sağlayacak tedbirlerin ele alınacağı bildirildi.
İspanya devlet radyosu RNE'ye konuşan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "Kısa dönemde Filistin'de ateşkes ilan edilmesini garanti edecek işaretler şu an için görmüyoruz ama biz Filistin ve İsrail'in barış ve güvenlik içinde iki devletli çözümle birlikte yaşamalarını sağlamaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.