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Dünya

ABD'nin Trump'ın İranlı gruplarca hedef alınmasına ilişkin iddianame hazırladığı öne sürüldü

ABD Adalet Bakanlığı'nın, Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump'ın seçim kampanyasını hedef alan İranlı grupların siber saldırılarıyla ilgili suç duyurusuna hazırlandığı iddia edildi.

Irmak Akcan, Ayşe İrem Tiryaki  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
ABD'nin Trump'ın İranlı gruplarca hedef alınmasına ilişkin iddianame hazırladığı öne sürüldü

Ankara

ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in (AP) konuya ilişkin bilgisi olan iki kaynaktan alınan bilgilere dayandırdığı haberinde, Trump'a yönelik siber saldırılara ilişkin iddialara yer verildi.

Adalet Bakanlığı'nın siber saldırıya ilişkin iddianame hazırlayacağı öne sürülürken, dava belgelerinde kesin olarak suçlanacak kişi veya kuruluşların isimleri belirtilmedi.

Başsavcı Yardımcısı Matthew Olsen dün New York'ta yaptığı bir konuşmasında, İran'ın Kasım'da yapılacak ABD Başkanlık Seçimlerine "müdahale etmek için daha önceki seçimlere kıyasla büyük çaba gösterdiğini" öne sürerken, "İran bu seçimlerin kendi ulusal güvenlik çıkarları açısından özellikle önemli olduğunu düşünüyor." ifadesini kullandı.

Trump kampanyasının e-postalarına saldırı iddiası

Trump'ın seçim kampanyası ekibince 11 Ağustos'ta yapılan açıklamada, e-posta adreslerinin saldırıya uğradığı ve hassas içerikleri olan kampanya içi belgelere ilişkin saldırıdan İran'ın sorumlu tutulduğu öne sürülmüştü.

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı ile 20 Ağustos'ta yayımladığı ortak açıklamada, "ABD istihbaratı, İranlıların sosyal mühendislik aracılığıyla seçim kampanyalarına doğrudan erişimi olan kişilere ulaşmaya çalıştığından emin. Bu tarz faaliyetlerin amacı ABD'deki seçim sürecini etkilemektir." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, İran'ın seçim sonucunu etkilemeye çalıştığı savunulurken, bu tarz faaliyetlerin ilk kez yapılmadığı ve FBI'ın buna yönelik soruşturmasını uzun zamandır sürdürdüğü bildirilmişti.

Meta'dan dijital haberleşme uygulaması WhatsApp'taki "kötü niyetli hesaplara" ilişkin yapılan açıklamada, "İran kaynaklı" grupların, Orta Doğu, ABD ve İngiltere'dekilerin yanı sıra Trump ekibi ve Biden yönetimiyle ilişkili bazı kişilerin de WhatsApp hesaplarını hedef almaya çalıştığı belirtilmişti.

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