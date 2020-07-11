Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
114,808.56
Altın
1,799.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den 'Srebrenitsa Soykırımı' mesajı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 25 yıl önce yaşanan Srebrenitsa Soykırımı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Avrupa'ya uzlaşı çağrısında bulundu.

Şenhan Bolelli   | 11.07.2020
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den 'Srebrenitsa Soykırımı' mesajı

Madrid

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, resmi Twitter hesabından yayımladığı videoda, "Uzlaşma, Avrupa projesinin ilkelerinin ve temel değerlerinin anahtarı ve bir parçasıdır." dedi. 

Srebrenitsa soykırımı dolayısıyla "uzlaşı, dayanışma, uyum ve umut" vurgusu yapan Sanchez, "Bugünün dayanışma içindeki Avrupası, en büyük ve en acı çatışmaların küllerinden, kıtamızdaki en karanlık dönemlerden ve tarihsel düşmanlıkların uzlaşması ve dayanışmasıyla doğdu. Benim mesajım budur." şeklinde konuştu.

Sanchez ayrıca, "Bosna Hersek'in, Avrupa Birliği'nin bir parçası olmayı beklemesinin meşru bir hakkı olduğunu ve İspanya'nın güçlü bir şekilde bunu desteklediğini" ifade etti.

Srebrenista Soykırımı'nın, "2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın yaşadığı en karanlık ve en savunmasız trajedi" olduğunun altını çizen Sanchez, Bosna Hersek'teki siyasi liderlerden ve din adamlarından birbirlerinin acılarını karşılıklı tanımalarını istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Okinawa'daki ABD üslerinde Kovid-19 salgını
ABD'de son 24 saatte Kovid-19'dan 851 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 hastası Türk vatandaşları ambulans uçakla yurt dışından getirildi
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: Kovid-19 ile mücadele etmenin en önemli kuralını Türkiye yapmış durumda
'Yanı başımdaki aynı aileden 3 kişi birer gün arayla vefat etti'

Benzer haberler

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den 'Srebrenitsa Soykırımı' mesajı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den 'Srebrenitsa Soykırımı' mesajı

İspanya'da Kovid-19 döneminde ilk yerel seçimler Bask ve Galisya'da yapılacak

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 403'e çıktı

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı İspanya'da 28 bin 401'e, Portekiz'de 1644'e çıktı

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı İspanya'da 28 bin 401'e, Portekiz'de 1644'e çıktı
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle nüfusun sadece yüzde 5,2'sinde antikor tespit edildi

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle nüfusun sadece yüzde 5,2'sinde antikor tespit edildi
İspanya'da bir ilçe Kovid-19'da ikinci dalga nedeniyle karantinaya alındı

İspanya'da bir ilçe Kovid-19'da ikinci dalga nedeniyle karantinaya alındı