İslam dünyası Kurban Bayramı'nı kutluyor
Kurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Müslümanlar, bayram namazı için camileri doldurdu.
Ankara
Başkent Bakü başta olmak üzere Gence, Şeki ve diğer kentlerde sabahın erken saatlerinde camilere gelen vatandaşlar, bayram namazını kıldı.
Bakü'deki Şehitlik Camii'nde kılınan bayram namazına yoğun katılım oldu.
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Namazın ardından yapılan vaazda, İslam dünyasına barış, kardeşlik ve yardımlaşma mesajları verildi.
Daha sonra vatandaşlar, birbirleriyle bayramlaştı.
Ülkede vatandaşlar, sabah namazının ardından kurban ibadetini yerine getirmeye başladı.
Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı kılındı
Başkent Şam’daki tarihi öneme sahip Emevi Camisi'ne bayram namazı için binlerce kişi akın etti.
Beşşar Esed rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazını kılan cemaat, tekbirler eşliğinde saf tuttu.
Çeşitli illerden Emevi Camisi'ndeki bayram namazına katılanlar, ülkenin selameti ve huzuru için dua etti.
Diğer illerde de binlerce kişi, bayram namazının ardından kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret etti ve kurban kesimhanelerine gitti.
Kırgızistan
Başkent Bişkek'teki Merkez İmam Serahsi Camisi'nde namaz kılmaya gelenler, güvenlik ekiplerince tek tek aranarak alana alındı.
İçeriye sığmayan cemaat, getirdikleri seccadeleri caminin etrafındaki alana serdi.
Verilen vaazda Kurban Bayramı'nın önemi ile ülkede son dönemlerdeki aile içi şiddet vakaları nedeniyle İslam'da kadının değeri anlatıldı.
Kırgızistan Müftüsü Abdulaziz Zakirov, vaazında cemaatin Kurban Bayramı'nı kutladı.
Zakirov, hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da 6 bin vatandaşın bulunduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un dün akşam hac kafilesi başkanlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesini anlattı.
Vaazların ardından 07.40'ta bayram namazı kılındı.
Saf tutanların arasında Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev ve Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev da yer aldı.
İmam Serahsi Camisi'nde bayram namazını kılmaya gelen Hint Müslümanlar dikkati çekti.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, bayram namazını Issık Göl'ün kıyı şehri Çolpon-Ata Merkez Camisi'nde kıldı.
Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbekuulu da bayram namazını Calalabad Bölgesi'nde yer alan Kerben şehrindeki camide eda etti.
İsveç
Başkent Stockholm'de yaşayan Müslümanlar, sabahın erken saatlerinde yer bulabilmek için en yakın camilere akın etti.
Buna rağmen yer bulmakta güçlük çekenler, sıkışık vaziyette bayram namazını kıldı.
Stockholm'de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Cami'de iki bine yakın Müslüman'ın katılımıyla coşkulu bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Namaz öncesinde vaaz veren cami görevlisi Osman Doğan, küslüklerin son bulması gerektiğini vurguladı.
Doğan, özellikle bayram günlerinde kırgınlık ve dargınlıkların geride bırakılmasını ve Müslümanların birbirlerini affetmelerini istedi.
Kurban ibadetinin önemine değinen Doğan, tüm Müslümanların bayramını kutladı, Filistinliler içinde dua etti.
Namazın ardından bayramlaşan cemaate cami yönetimince ikramlarda bulunuldu.
Almanya
Berlin'de DİTİB'e bağlı Şehitlik Camisi'nde kılınan namaza Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ile Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı da katıldı.
Büyükelçi Turan, namazın ardından cemaatle bayramlaştı.
Berlin’in tüm bölgelerinde olduğu gibi Spandau ilçesinde bulunan DİTİB Kocatepe Camisi'nde de Müslümanlar, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camiye koştu.
Okunan vaazda Kurban Bayramı'nın ve Müslümanlar arasındaki birlikteliğin öneminin anlatılmasının ardından bayram namazı kılındı.
Namazdan sonra cemaat, birbirleriyle bayramlaştı.
Köln'de cemaat camiye sığmadı
Müslümanların yoğun yaşadığı Köln'de, DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'ne sığmayan cemaat, namazlarını dışarıda tahsis edilen alanda kıldı.
DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Kurban, kökleri Hz. Adem’e kadar uzanan insanlıkla yaşıt kadim bir ibadettir. Her ibadette olduğu gibi kurban ibadetinin de bir bedeni, bir de ruhu vardır. Kurbanlık hayvanlarda sağlıklı, besili ve kusursuz olmaları gibi bazı şartlar aranır. Aynı şekilde kurban ibadetini yerine getiren kulda da bulunması gereken bazı manevi nitelikler vardır. Zira Allah’a yaklaşma amacı taşıyan bu ibadet, sadece bir dış eylem değil aynı zamanda içsel bir halin, kalbi bir yönelişin ifadesidir. Kul, kurban keserken sadece bir hayvanı değil içinde taşıdığı dünya sevdasını, bencilliği, kibri, hasedi ve gafleti de kurban etmeye niyet etmelidir."
Hz. İbrahim’in, Rabb'inden aldığı emirle canından bir parça olan oğlu Hz. İsmail’i kurban etmeye yönelmesinin, insanlık tarihinin en derin teslimiyet sahnelerinden biri olduğunu belirten Kuzey, bunun sadece bir baba-oğul hikayesi olmadığını, kalbin, nefsin ve aklın ilahi iradeye nasıl boyun eğdiğinin unutulmaz bir örneği olduğunu ifade etti.
Hollanda
Müslümanlar, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde kentteki camilere akın etti.
Schiedam kentindeki yüzlerce Müslüman, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Güney Hollanda Bölgesi'ne (IGMG GH) bağlı Yıldız İslam Merkezi'nde bayram namazını kılmak için bir araya geldi.
Cami imamı Yasir Altıok, namazın ardından okuduğu hutbede kurbanın toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tuttuğunu söyledi.
Mazlumların ve masumların acılarını el birliğiyle dindirmek ve umutlarını diri tutmak için gayret göstermeye çağıran Altıok, şunları dile getirdi:
“Bugün Filistin’de, Doğu Türkistan’da, Suriye’de, Myanmar’da ve nice mazlum beldede acı çeken kardeşlerimizin yanında olma, onların feryatlarını yüreğimizde hissetme bayramıdır. Bugün, ümmet olmanın sorumluluğunu kuşanma, sınırları aşan bir merhametle kardeşlik bağlarımızı yeniden kuvvetlendirme günüdür. Başkalarına hayat hakkı tanımayan, yok ederek var olmaya çalışanlara karşı hak ve hakikate, adalet ve fazilete çağıranların bayramıdır.
Bayram günlerini vesile kılarak büyüklerimizi, akraba ve komşularımızı ziyaret edip gönüllerini kazanalım, onların dualarında yer alalım. Geçmişlerimizi hayırla yad edelim. Yetimlere ve öksüzlere bayram neşesini tattıralım. Yaşlılara ve hastalara bayram sevincini yaşatalım."
Namaz için saf tutan Müslümanlar, daha sonra bayramlaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.