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Dünya

İskoçya yeni bir bağımsızlık referandumu istiyor

İskoçya Başbakanı Sturgeon, İngiltere'nin AB'den çıkması durumunda mayıs 2021'de yapılacak seçimler öncesi yeni bir bağımsızlık referandumuna gidilmesi gerektiğini söyledi.

Hasan Esen   | 24.04.2019
İskoçya yeni bir bağımsızlık referandumu istiyor

Londra

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkması durumunda mayıs 2021'de yapılacak seçimler öncesi yeni bir bağımsızlık referandumuna gidilmesi gerektiğini söyledi.

Sturgeon, İskoç parlamentosunda yaptığı konuşmada, mevcut parlamentonun görev süresi içerisinde "Brexit ile bağımsız bir Avrupa ülkesi olarak İskoçya'nın geleceği arasında bir tercih sunulmasına ihtiyaç olduğunu" belirtti.

Bunun için 2019 bitmeden gerekli yasal adımı atacaklarını söyleyen Sturgeon, "İskoç hükümetinin, bu parlamento döneminde halka bağımsızlık konusunda bir tercih yapma seçeceği sunulmasını sağlamak için harekete geçeceğini teyit edebilirim." dedi.

Bunun için İngiltere'nin onayını almalarına gerek olmadığını savunan Sturgeon, AB ile yakın bir ilişki kurmanın İskoçya'nın çıkarlarına olduğunu belirterek, "Westminster hükümet sistemi, (Birleşik Krallık sistemi), İskoçya'nın çıkarlarına hizmet etmiyor." diye konuştu.

300 yılı aşkındır İngiltere'nin parçası olan İskoçya, 2014 referandumunda bağımsızlığı yüzde 45'e karşılık yüzde 55'le reddetmişti.

2016'da yapılan Brexit referandumunda Birleşik Kralık'ta genel olarak "evet" oyu çıksa da İskoçya halkı AB'de kalınması yönünde görüş bildirmişti.

İskoçya'da bir sonraki genel seçimler mayıs 2021'de yapılacak.



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