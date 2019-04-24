Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.58
Dolar
5.87
BIST 100
96,142.18
Altın
1,275.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB'den Mısır'daki anayasa değişikliklerine eleştiri

AB, Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2030'a kadar görevde kalmasının yolunu açan anayasa değişikliğine ilişkin hukukun üstünlüğüne uyulması çağrısında bulundu.

Yusuf Hatip   | 24.04.2019
AB'den Mısır'daki anayasa değişikliklerine eleştiri

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Mısır'a hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı, toplanma ve ifade özgürlüğü bağlamındaki uluslararası ve bölgesel taahhütlerini hatırlatıyoruz. Mısır'dan bu taahhütlerine bağlı kalmasını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Mısır'da geçen hafta parlamentoda onaylandıktan sonra referanduma sunulan anayasa değişikliğiyle Sisi'nin 2030'a kadar görevde kalmasının önü açılıyor. Anayasada yapılan değişikliklerle Sisi'nin görev süresi 4 yıldan 6 yıla çıkarılıyor ve tekrar seçilerek 6 yıl daha görev yapabilmesine olanak sağlanıyor.

Düzenleme kapsamında 13 maddede değişikliğin yanı sıra anayasaya 9 yeni maddenin eklenmesi de yer alıyor. Yeni eklenen önemli maddelerden biri cumhurbaşkanı yardımcılığı makamının tekrar ihdas edilmesini içeriyor. Cumhurbaşkanına bir veya daha fazla yardımcı tayin etme, yetkilerini belirleme, görevden alma ve istifalarını kabul etme yetkisi tanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de koalisyon pazarlıkları
Ermeni meselesinde artık değişim zamanı
İspanya’da erken seçimden nasıl bir siyasi tablo çıkar?
Ukrayna'da ekonomik kriz Zelenskiy'in yolunu açtı
Arktik bölgesi jeopolitiği

Benzer haberler

İskoçya yeni bir bağımsızlık referandumu istiyor

İskoçya yeni bir bağımsızlık referandumu istiyor

'AB'nin üyelik için Türkiye ile oynadığı oyunlar saygısızlık'

Mısır'da referandum sonuçları açıklandı

Afrika Birliği Sudan'daki askeri yönetime verdiği süreyi uzattı

Afrika Birliği Sudan'daki askeri yönetime verdiği süreyi uzattı
AB'den sosyal medyaya 'yalan haber' çağrısı

AB'den sosyal medyaya 'yalan haber' çağrısı
AB'den ABD'nin İran yaptırımları kararına tepki

AB'den ABD'nin İran yaptırımları kararına tepki